Більше третини українців вважають, що найкращим способом забезпечити безпеку країни є або набуття ядерної зброї, або прискорення процесу вступу до НАТО.

Про це свідчать результати опитування «Зовнішня політика і безпека. Настрої українського суспільства», проведеного на замовлення Центру «Нова Європа», передає корепсондент Укрінформу.

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Ядерна зброя чи НАТО: вибір українців - що відомо

«Відповідаючи на запитання «Що ви вважаєте найкращою гарантією безпеки України», на перше місце (31,3%) респонденти поставили розробку Україною ядерної зброї, на друге – вступ до НАТО», - сказав Солодкий.

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Він додав, що у відповідях на це та інші питання простежується боротьба двох настроїв в українській громадській думці – "суверенізований автономний підхід, коли українці розраховують лише на самих себе, а не на партнерів, але водночас зберігається розрахунок на колективну оборону".

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Як засвідчило опитування, інші варіанти гарантування безпеки є менш популярними. Так, в ефективність оборонного союзу зі США вірить 11,2%, покладатися на миротворців ООН готові 8,9% українців, а в ефективність військ європейських країн на території України вірить ще менше респондентів – лише 6,4%.

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Які є побоювання у світової спільноти щодо ядерної загрози

Коментуючи результати опитування, директор Центру Альона Гетьманчук привернула увагу до того, що вперше розробка власної ядерної зброї посіла першу позицію.

«Це, я думаю, якийсь елемент розчарування, можливо, навіть відчаю через відсутність запрошення України до НАТО. Це питання можна легко вирішити – запросити Україну до НАТО, розпочати цей процес, надати реальні гарантії безпеки. Я думаю, що бажання розробки ядерної зброї в Україні впаде. Але поки що маємо те, що маємо», - зауважила вона.

У цьому контексті посол Франції в Україні Гаель Весьєр своєю чергою зазначив, що такі настрої українців можуть викликати у світі побоювання щодо зростання небезпеки ядерної війни.

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«Саме тому світ має бути зацікавлений у перемозі України. Для нас це ключ до нашої власної безпеки… Якщо Україна не переможе у війні, це означатиме, що будь-яка ядерна країна зможе зазіхати на сусідів. І як природний наслідок, люди скажуть: станемо ядерними. Але це означатиме, що кількість ядерних країн може зрости.

Така ситуація буде набагато небезпечнішою для всіх у світі. Тобто це хороший приклад світової необхідності в тому, щоб Україна перемогла у війні», - акцентував дипломат.

Дослідження було проведене ТОВ «Інфо сапієнс» на замовлення Центру «Нова Європа» у період з 15 по 27 листопада. Вибірка дослідження складає 1000 респондентів. Теоретична похибка вибірки 3,1%.