Правоохоронний комітет Верховної Ради України підтримав законопроєкт № 12191 про декриміналізацію порно, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Декриміналізація порно в Україні − подробиці

Депутат зазначив, що за законопроєкт проголосували 11 членів комітету, двоє утрималися. Він нагадав, що ця версія законопроєкту є більш консервативною та розроблялася протягом року за участю комітету та робочої групи. Парламентарій сподівається, що на початку наступного року законопроєкт буде винесений на розгляд сесійної зали.

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Документ передбачає декриміналізацію порно в Україні, а не його легалізацію. Цей процес уже відбувся, а в український бюджет уже деякий час надходять податки від моделей, які працюють на платформі OnlyFans.

Ми просто міняємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та розповсюдження відео інтимного характеру не кидали до в’язниці на 3−5 років. Народний депутат Ярослав Железняк

Законопроєкт до другого читання може зазнати безлічі доопрацювань.

“Закон ще буде доопрацьовуватися. Але зараз треба рухатися із законом. Особливо це стало актуальним через ситуацію з оподаткуванням моделей OnlyFans і “листами щастя” від БЕБ, про яку ви чули минулого тижня від ЗМІ”, − додав нардеп.

Кожна друга кримінальна справа про порноконтент стосується дітей

1145 кримінальних проваджень за ст. 301 ККУ “Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів” та 1198 проваджень за статтею 301-1, що стосується дитячої порнографії, відкрили за цей рік.

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Наразі держава не має чіткого розуміння, що саме вважається “розповсюдженням” порнографії, а стаття не вбачає різниці між надсиланням фотографій чутливого характеру партнеру та комерційним сексуальним контентом.

Минулого року зареєстрували законопроєкт № 9623 про часткову декриміналізацію порнографії, зокрема у сфері дорослого контенту. Однак жодних зрушень не сталося.