Новообраний президент США Дональд Трамп планує відмовитися від трансгендерно-орієнтованої політики в армії, школах та спорті у перший день свого президентства, повідомляє AFP.

Трамп планує зупинити гендерну політику у США − подробиці

 

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Я підпишу указ про припинення сексуального каліцтва дітей, відмовлюся від трансгендерної політики в армії та наших початкових, середніх та старших школах.
Новообраний президент США Дональд Трамп

 

Республіканець зауважив, що зупинить “трансгендерне божевілля”, зокрема, не допускатиме “чоловіків” у жіночий спорт.

За словами нового президента США, уряд Сполучених Штатів офіційно визнаватиме лише дві статі − чоловічу та жіночу.

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Минулого тижня Конгрес заблокував фінансування деяких видів допомоги для трансгендерних дітей, чиї батьки служать в армії.

Трамп укотре заявив, що хоче встановити контроль над Гренландією

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

Обраний президент США Дональд Трамп має намір депортувати мільйон мігрантів на початковому етапі реалізації своєї політики щодо виселення нелегальних іммігрантів.

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Перехідний штаб Дональда Трампа наразі неофіційно співпрацює з представниками влади кількох країн, прагнучи отримати їхню згоду на прийом частини нелегальних мігрантів.

17 грудня колегія виборників затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента країни.

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