Литва продовжить національні санкції проти росіян і білорусів ще на рік, пише LRT.

Литва забороняє росіянам купувати нерухомість − подробиці

Закон про обмежувальні заходи, діє до 3 травня 2025 року, але МЗС країни пропонує продовжити його дію до 2 травня 2026 року.

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“Дії Російської Федерації чинять істотний негативний вплив не тільки на безпеку країн-членів Європейського союзу (ЄС) і НАТО, а й на безпеку Європи загалом”, − зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту.

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Спікер Сейму Саулюс Скверняліс не виключив, що обмежувальні заходи можуть бути посилені.

“Усі ці обмеження мають бути розумними, не повинні порушувати інтереси тих людей, яких ми самі запросили приїхати до Литви і дали можливість тимчасово жити тут, але все має розглядатися через призму безпеки”, − додав Саулюс Скверняліс.

Закон призупиняє прийом заяв на отримання шенгенських і національних віз для громадян Росії та Білорусі, за винятком випадків, коли це відбувається за посередництвом МЗС Литви.

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Закон призупиняє прийом заяв на отримання посвідки на тимчасове проживання в Литві, за винятком тих, хто має чинну шенгенську або національну візу, посвідку на проживання в Литві або в іншій державі ЄС.

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Росіяни і білоруси, які прибувають з-за кордону ЄС, піддаються додатковим перевіркам. Їм заборонено ввозити в Литву або вивозити з неї українські гривні, імпортувати сільськогосподарську продукцію і корми російського та білоруського виробництва.

Росіянам, які не мають посвідки на проживання в країні, заборонено купувати нерухомість у Литві.

ЄС готує 16-й пакет санкцій проти Росії

Європейський союз готує пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Нові санкції мають стати чітким сигналом для Москви й будуть спрямовані на конкретні сектори російської економіки, які раніше залишались без уваги або були недостатньо охоплені.

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16 грудня ЄС схвалив п’ятнадцятий пакет санкцій проти Росії.

Він охоплює нові заходи проти російського «тіньового флоту», людей та організацій із Росії та третіх країн, які сприяють військовому та технологічному зміцненню РФ в обхід експортних обмежень.

Санкції спрямовані проти 54 фізичних і 30 юридичних осіб, які підтримують Москву.