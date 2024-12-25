Компанія Fingrid, що управляє фінськими електромережами, заявила у середу про відсутність електричного струму через несправність підводного кабелю Estlink 2, який з’єднує Фінляндію та Естонію, цитуючи Yle, пише Укрінформ.

Начальник диспетчерської служби компанії Fingrid Арто Пахкін заявив, що нині з’ясовується причина несправності.

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«Можливість вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію в цілому, і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома», - сказав Пахкін.

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Згідно з інформацією Fingrid, з’єднання через «Estlink 2» було перервано о 12.26 годині у день Різдва.

За даними компанії, на момент відключення передача потужності становила 658 МВт із Фінляндії до Естонії.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вже прокоментував ситуацію, заявивши, що переривання передачі струму не впливає на електропостачання фінів.

«Навіть у Різдво влада перебуває в стані готовності і розбирається в ситуації», - додав Орпо.

Раніше ми писали про те, що Естонія звинуватила РФ у низці кібератак на міністерства.

Тоді Естонія виявила, що російські служби стояли за низкою кібератак, спрямованих на кілька естонських міністерств у листопаді 2020 року.

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Загалом російська активність на Балтиці достатньо помітна та спрямована на завдання шкоди країнам ЄС, а також на обхід санкцій. Так, від літа цього року

Польща виявляє кораблі “тіньового флоту” РФ у Балтійському морі

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Так, під час засідання Ради країн Балтійського моря у червні 2024 року міністр Радослав Сікорський оголосив про допомогу Польщі в ідентифікації кораблів типу “тіньовий флот”, які транспортують російську продукцію, переважно нафту, і намагаються обходити накладені санкції.