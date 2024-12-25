Німеччина запровадила програму, яка дозволяє кваліфікованим спеціалістам із країн, що не входять до ЄС, зокрема й українцям, знаходити роботу та залишатися в Німеччині до одного року, повідомляє Germany-Visa.org.

Що таке Chancenkarte

Chancenkarte − дозвіл на проживання, який дозволяє кваліфікованим громадянам країн, що не входять до ЄС, жити й працювати в країні до одного року.

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Програму запустили в червні 2024 року, вона надає довший термін перебування порівняно з традиційною візою для пошуку роботи та дозволяє працювати неповний робочий день або брати участь у пробному працевлаштуванні (до 20 годин на тиждень).

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Chancenkarte створена через потребу Німеччини у 288 000 іноземних працівників щорічно до 2040 року.

Умови отримання Chancenkarte

Для участі у програмі українці мають дотримуватися таких умов:

Знання мови на рівні A1 з німецької або B2 з англійської.

мати щонайменше два роки професійної освіти або визнаний університетський диплом.

витрачати не менше 1 027 євро на місяць для покриття витрат на життя.

мати не менше шести балів, заснованих на освіті, віці, мовних знаннях і досвіді роботи.

Chancenkarte відрізняється від американської Green Card і традиційної німецької візи для пошуку роботи.

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Opportunity Card дозволяє один рік на пошук роботи, а американська Green Card може призвести до отримання громадянства після виконання суворих умов.