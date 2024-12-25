Німеччина запровадила програму, яка дозволяє кваліфікованим спеціалістам із країн, що не входять до ЄС, зокрема й українцям, знаходити роботу та залишатися в Німеччині до одного року, повідомляє Germany-Visa.org.
Що таке Chancenkarte
Chancenkarte − дозвіл на проживання, який дозволяє кваліфікованим громадянам країн, що не входять до ЄС, жити й працювати в країні до одного року.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Програму запустили в червні 2024 року, вона надає довший термін перебування порівняно з традиційною візою для пошуку роботи та дозволяє працювати неповний робочий день або брати участь у пробному працевлаштуванні (до 20 годин на тиждень).
Chancenkarte створена через потребу Німеччини у 288 000 іноземних працівників щорічно до 2040 року.
Умови отримання Chancenkarte
Для участі у програмі українці мають дотримуватися таких умов:
- Знання мови на рівні A1 з німецької або B2 з англійської.
- мати щонайменше два роки професійної освіти або визнаний університетський диплом.
- витрачати не менше 1 027 євро на місяць для покриття витрат на життя.
- мати не менше шести балів, заснованих на освіті, віці, мовних знаннях і досвіді роботи.
Chancenkarte відрізняється від американської Green Card і традиційної німецької візи для пошуку роботи.
Литва вкладає €15 млн у модернізацію систем спостереження на кордоні з Росією
Opportunity Card дозволяє один рік на пошук роботи, а американська Green Card може призвести до отримання громадянства після виконання суворих умов.