Естонія виявила, що російські служби стояли за низкою кібератак, спрямованих на кілька естонських міністерств у листопаді 2020 року, пише Укрінформ з посиланням на Euroactive та ERR.

ГРУ атакували ІТ-сервіси естонських міністерств - подробиці

Зазначається, що хакери підрозділу 29155 військової розвідки Росії (ГРУ) чотири роки тому атакували ІТ-сервіси міністерств і отримали великий обсяг секретної інформації.

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У Міністерстві закордонних справ повідомили, це перший випадок, коли Естонія звинуватила у кібератаці, спрямованій на державу, конкретного виконавця.

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«Прокуратура домагається арешту трьох офіцерів ГРУ, і вони перебувають у міжнародному розшуку на підставі ордера на арешт, виданого Харьюським повітовим судом», - йдеться в пресрелізі МЗС.

Встановленням причетних до кібератак займались 10 країн, повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Більше по темі Армія РФ зазнала серйозних втрат на Курщині: Зеленський назвав цифри За даними Президента України Володимира Зеленського, російська армія під час боїв у Курській області зазнає значних втрат.

Розслідування «показало, що метою Росії було завдати шкоди національним комп'ютерним системам, отримати конфіденційну інформацію і завдати удару по безпеці», а атаки були «зловмисними і навмисними».

Видання ERR пише, що до рук ГУР потрапили десятки тисяч важливих документів естонських державних установ.

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Зокрема, хакери отримали доступ до комерційних таємниць деяких підприємств і дані про здоров'я тисяч жителів Естонії.

Під найсильніший удар тієї кібератаки потрапило Міністерство економіки і комунікацій.

Звідти було вкрадено 360 гігабайтів даних.

Проте за даними поліції, до державної таємниці доступ хакери не дістали.

«Ці дані можуть бути використані для планування майбутніх розвідувальних операцій. Як у шпигунстві за людьми, так і в кібершпигунстві», - заявив генеральний директор Поліції безпеки Марго Паллосон.

Гібридні атаки Росії на країни Європи – що відомо

Шведська влада заявляла, що Росія створює перешкоди, спрямовані на супутникові мережі скандинавської країни, які вона вперше помітила після вступу до НАТО.

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Після початку повномасштабного нападу на Україну РФ використовує перешкоди для GPS як засіб гібридного втручання. Перешкоди не вплинули на безпеку цивільної авіації у Фінляндії, але Finnair скасувала деякі рейси до Естонії через збої GPS.

У травні також протягом кількох днів хакери здійснювали кібератаки на низку державних установ Молдови. Речник молдовського уряду зазначив, що цілями кібератак були, зокрема, сайти громадського телебачення, вебсторінки уряду та міністерств.

Кількість кібератак на Німеччину з боку Росії зросла майже на третину. Загалом кількість кібератак, здійснених минулого року на Німеччину з-за кордону, зросла на 28 % з 2020 року.