У Часовому Яру Донецької області тривають бої в міській забудові, однак 26 грудня зіткнень не зафіксовано. Водночас російські війська накопичують резерви навпроти міста та на його околицях для подальших штурмових дій, розповів у телеефірі речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

“Там теж ідуть бої в міській забудові, але слід зазначити, що от протягом саме цієї доби, десь з ранку попередньої, саме в Часовому Ярі боєзіткнень не зафіксовано, але росіяни зараз накопичують резерви навпроти міста та в околицях для подальших штурмових дій”, – сказав він.

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За словами Трегубова, Часів Яр є містом на височині, з якого відкривається вид та дорога в бік Слов’янсько-Краматорської агломерації, що робить його одним з найголовніших напрямків для ворога. Також населений пункт є панівною висотою, яка дозволяє Силам оборони ефективно утримувати його та завдавати ворогу шалених втрат.

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“На цьому тижні загалом основні бої тривають вздовж каналу Сіверський Донець — Донбас, і відмічаємо, що однією з основних цілей противника на території Часового Яру є завод вогнетривких матеріалів. Ворог постійно намагається там інфільтруватися. Зараз українські воїни там йому наносять ураження і відбивають атаки”, – додав речник.

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Він зазначив, що нині бої з окупантами одночасно точаться в Часовому Яру, Торецьку, Кураховому та Вовчанську. Окрім того, в цих містах щодня відбуваються по кілька десятків бойових зіткнень з ворогом.

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Сьогодні ми вже писали про те, що Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні доповідає, з початку доби відбулося 211 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного та 12 авіаційних ударів із застосуванням 78 ракет та 29 КАБ, 690 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4,5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих спроб просунутись вперед поблизу населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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