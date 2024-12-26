Українські Повітряні Сили вдарили по об’єкту військово-промислового комплексу в Каменськ-Шахтинському Ростовської області Росії, який виготовляв ракетне пальне для балістичних ракет, повідомив СтратКом у четвер, 26 грудня.

Зазначається, що російські військові використовувала підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, “які застосовуються для ураження об’єктів української цивільної інфраструктури, як-от лікарні, житлові будинки та електростанції”.

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“Дане вогневе ураження - частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил рф реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України”, – додали в СтратКомі.

Дрони СБУ влаштували “бавовну” на одному з найбільших російських полігонів

В середу, 25 грудня, джерела Kyiv Post в Службі безпеки України (СБУ) повідомили, що нещодавно далекобійні безпілотники СБУ налетіли на склад боєприпасів полігону “Кадамовський” біля Новочеркаська в Ростовській області Росії.

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За даними джерела, після влучання дронів СБУ відбулася детонація боєприпасів, унаслідок чого склад повністю знищений.

Росія використовувала його для забезпечення військ на Краматорському напрямку. Знищення складу створило ворогу суттєві логістичні труднощі, які тепер впливають на здатність вести бойові дії.

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“СБУ продовжує активно демілітаризовувати російський тил, з якого надходить озброєння на лінію фронту. Дронові санкції для російської армії триватимуть і надалі”, − наголосило джерело в українській спецслужбі.