Вночі російські війська вдарили по Миколаєву «шахедами».

Атакували близько 01:20. 

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Внаслідок обстрілів виникли дві пожежі. 

Атака дронів на Миколаїв: горіла багатоповерхівка

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків, загорівся дах п’ятиповерхівки в Інгульському районі міста. 

У будинку повибивало вікна та пошкоджена покрівля. 

Ніхто не постраждав. 

Ще одна пожежа виникла на території промислового підприємства. Там зайнялася суха трава. 

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«Рятувальники ліквідували займання даху пʼятиповерхівки, а також - загоряння очерету, площею 1000 кв.м», - розповіли в ДСНС. 

Ситуація на Миколаївщині 

За даними обласної влади, у ніч на 28 грудня українські військові збили над Миколаївщиною 12 БпЛА типу «Shahed 131/136».

Минулої доби окупанти обстріляли село Дмитрівка Куцурубської громади. Гатили з артилерії. 

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На захищеному складі окупанти виробляти та ремонтували ударні дрони.

Пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі. 

Постраждалих немає.

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