Вночі російські війська вдарили по Миколаєву «шахедами».
Атакували близько 01:20.
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Внаслідок обстрілів виникли дві пожежі.
Атака дронів на Миколаїв: горіла багатоповерхівка
Внаслідок бойової роботи та падіння уламків, загорівся дах п’ятиповерхівки в Інгульському районі міста.
У будинку повибивало вікна та пошкоджена покрівля.
Ніхто не постраждав.
Ще одна пожежа виникла на території промислового підприємства. Там зайнялася суха трава.
«Рятувальники ліквідували займання даху пʼятиповерхівки, а також - загоряння очерету, площею 1000 кв.м», - розповіли в ДСНС.
Ситуація на Миколаївщині
За даними обласної влади, у ніч на 28 грудня українські військові збили над Миколаївщиною 12 БпЛА типу «Shahed 131/136».
Минулої доби окупанти обстріляли село Дмитрівка Куцурубської громади. Гатили з артилерії.
Сили оборони знищили склад з «шахедами» в Орловській області
Пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі.
Постраждалих немає.