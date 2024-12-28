Сполучені Штати вважають, що літак «Баку-Грозний», який розбився цього тижня в Казахстані, ймовірно, збила російська ППО.

Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі, пише Голос Америки.

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Азербайджанський літак збила російська ППО: докази

«Ми... бачили деякі перші ознаки, які, безсумнівно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони», - сказав Кірбі.

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Про які саме ознаки йдеться - він не уточнив. Більше подробиць і доказів причетності РФ до падіння літака в Казахстані Кірбі не надав.

За його словами, наразі триває розслідування катастрофи літака Azerbaijan Airlines за участі Казахстану та Азербайджану. США запропонували свою допомогу.

Авіакатастрофа в Казахстані

Літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського Грозного, розбився 25 грудня в Казахстані.

На борту було 67 людей. 38 з них загинули.

Одразу після авіатрощі у соцмережах з’явилося відео з частиною літака. На кадрах видно отвори, характерні для ураження засобами ППО.

ЗМІ писали, що літак могла збити російська протиповітряна оборона.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також заявив, що літак збили з російського ЗРК «Панцир-С1» над територією Росії.

Згодом стало відомо, що загиблий в авіакатастрофі пілот Олександр Кальянінов навчався у льотній академії Кропивницького. Зазначається, що під час падіння літака він разом з капітаном Ігорем Кшнякіним врятували десятки життів.