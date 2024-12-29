Припускається, зокрема, що міг вийти з ладу один із двигунів або були пошкоджені індикатори літака.

На опублікованих кадрах видно, що шасі не стало у відповідне положення, коли літак здійснив аварійну посадку.

Пасажирський літак авіакомпанії Jeju Air заходив на посадку, з’їхав зі смуги та влетів в огорожу аеропорту.

На борту була 181 людина. Двох - вдалося врятувати.

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Авіакатастрофа сталася у неділю зранку, 29 грудня, у міжнародному аеропорту Муан під час посадки.

У Південній Кореї розбився пасажирський літак Jeju Air, що прямував з Бангкока.

Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall pic.twitter.com/C3JCUz8Iw8

За іншими версіями, до аварії могли призвести зіткнення з птахами або ускладнення погодних умов.

Фото: AFP

Авіакатастрофа в Казахстані

Це вже друга авіатроща за тиждень.

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25 грудня в Казахстані розбився літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс з Баку до російського Грозного. Тоді загинуло 38 людей. Загалом на борту було 67 пасажирів та членів екіпажу.

Одразу після падіння літака ЗМІ писали, що його могла збити російська протиповітряна оборона. Таку версію також назвали і Сполучені штати.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також заявив, що літак збили з російського ЗРК «Панцир-С1» над територією Росії.

Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за авіакатастрофу літака Azerbaijan Airlines. У повідомленні пресслужби Кремля йдеться, що літак неодноразово намагався зайти на посадку в Грозному, де на той момент російська ППО відбивала атаку БПЛА. Однак, про те, що в літак могла поцілити російська ракета, Путін не згадав.