У російських ЗМІ з’явилася інформація нібито у Курській області здався в полон український льотчик. 

У Повітряних силах це спростували.

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Фейк про полоненого льотчика: що відомо 

У неділю російське агентство ТАСС написало, начебто український льотчик Володимир Попович здався у полон росіянам на Курщині. 

У Повітряних силах відреагували та зазначили, що випадки полону військових, які раніше служили у ПС, трапляються. Однак, дана інформація є фейком. 

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«Інформація про взяття в полон українського пілота є ФЕЙКОВОЮ. Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни», - написали у Повітряних силах. 

Там наголосили, що ворожі повідомлення та відео допитів українських військовополонених є частиною інформаційної війни, яку веде РФ. Своїми діями країна-агресорка хоче деморалізувати українських військових і цивільне населення, а також вплинути на громадську думку, як в Україні, так і за її межами, додали в Повітряних силах. 

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