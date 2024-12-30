Руслан Ківан: У першій половині наступного року ми плануємо завершити будівництво нашого найбільшого проєкту в Одесі - KADORR City. Загальна площа цього масштабного комплексу становитиме близько 700 000 квадратних метрів. Проєкт - це сім житлових будинків і два офісні центри загальною площею 100 000 квадратних метрів, які залишаться у власності нашої компанії.

Люк Шеньє: Незадовго до початку війни ми дізналися про те, що ви продовжуєте інвестувати у масштабний будівельний проєкт в Одесі під назвою KADORR City. Тоді як багато хто заморозив або навіть відмовився від своїх проєктів, KADORR, видається, рухається вперед активніше, демонструючи свою відданість і віру в перемогу і майбутнє України.

Наша мета - посилити роль Kyiv Post як потужного джерела об’єктивної та правдивої інформації, що інформує та впливає на громадську думку, надихає на зміни та зміцнює довіру як всередині країни, так і за її межами, а також залучає підтримку.

Ми бачимо великий потенціал у розвитку мультимедійних форматів, як-от відеоконтент та інтерактивні матеріали, а також у збільшенні кількості аналітики та журналістських розслідувань. Це допоможе привабити нових читачів, висвітлювати як досягнення, так і виклики України. Ми також розглядаємо можливість збільшення нашої присутності у найбільших містах світу, як-от Вашингтон та Лондон, щоб покращити зв’язок між Україною та її міжнародною аудиторією.

Руслан Ківан: Одна з наших головних цілей - суттєво збільшити читацьку аудиторію Kyiv Post як в Україні, так і за її межами. Я впевнений, що всією командою Kyiv Post і з Божою допомогою ми зможемо досягти цієї мети. Керівництво Kyiv Post вже представило багато цікавих варіантів для розвитку, і я повністю підтримую їхні ініціативи. Разом ми будемо працювати над створенням нових форматів та покращенням контенту, щоб зробити видання ще більш сучасним, доступним та привабливим.

Моя мета - розвивати цей фундамент та адаптувати видання до сучасних викликів. Ми активно працюємо над розробкою нових форматів, покращуємо цифрові продукти для наших читачів та підтримуємо високу якість контенту. Важливо, щоб Kyiv Post залишався не лише дуже надійним джерелом інформації, але й платформою, яка є справжнім голосом України, надає найкращі думки, експертизу та аналіз.

Руслан Ківан: Я продовжу справу свого батька Аднана Ківана та надалі буду прагнути зміцнити позиції Kyiv Post як провідного англомовного видання України та її глобального голосу. Для мого батька журналістика була не просто бізнесом - це була його місія, разом з бізнесом це був його внесок у побудову вільного та відкритого суспільства. Він часто говорив, що говорити людям правду - це велика відповідальність, а робити це через потужне медіа - подвійна відповідальність. Я повністю згоден з таким підходом, я теж вважаю, що незалежна журналістика є основою демократії та справедливості.

Люк Шеньє: Ви чітко дали зрозуміти, що продовжите місію свого батька з підтримки журналістики та просування демократії в Kyiv Post. Чи можете Ви розповісти нам про своє бачення та плани щодо Kyiv Post, адже вони можуть відрізнятися від бачення Вашого батька?

Ближче до кінця 2024 року Люк Шеньє, генеральний директор Kyiv Post, зустрівся з Русланом Ківаном, який успадкував бізнес Kadorr Group і право власності на Kyiv Post від свого батька Аднана Ківана після його раптової смерті наприкінці жовтня, щоб поговорити про його плани на майбутнє. Його батько, Аднан Ківан, патріот України, який став громадянином понад 40 років, пишався своїм сирійським походженням, був побожним мусульманином, демократом, серйозним одеським бізнесменом і філантропом. Як його син і спадкоємець Руслан планує продовжити його справу?

Цей проєкт для нас особливий. KADORR City - це останній проєкт, який ініціював мій батько. Але доля вирішила, що я повинен завершити його без нього. Це велика втрата для мене, всієї моєї родини та команди Kadorr Group. Ми завершуємо цей проєкт в пам’ять про нього і вкладаємо в нього не тільки ресурси, а й все наше серце і душу.

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Моя мама відіграє важливу роль у моєму житті, на цьому важкому шляху. Для мене вона не тільки найважливіший порадник, а й натхненник. Вона бере безпосередню участь у роботі компанії, і вся краса, любов і душа, яку ми вкладаємо в наші проєкти, йде від неї. Її мудрість, смак та унікальне бачення формують вигляд кожної нашої розробки. Її підтримка спонукає мене рухатися вперед, приймати сміливі рішення і прагнути до досконалості.

Люк Шеньє: Враховуючи, що пандемія COVID у 2020 році та війна завдали серйозних ударів по економіці, купівельній спроможності та безпеці, чому Kadorr продовжує інвестувати більше ресурсів та будувати більші проєкти, як-от цей новий проєкт в Одесі?

Руслан Ківан: Ми твердо віримо в майбутнє України, її відродження та процвітання. Навіть у найскладніші часи ми відчуваємо відповідальність за те, що продовжуємо будувати, інвестувати та розвивати інфраструктуру. Для нас це не просто бізнес - це внесок у відновлення країни, підтримка її економіки та створення нових можливостей для людей.

В умовах нинішніх енергетичних викликів одним із наших пріоритетів стало впровадження інновацій та підвищення енергоефективності на всіх наших об’єктах. Ми розпочали масштабний проєкт зі встановлення сонячних панелей, щоб зробити наші будівлі більш енергонезалежними та стабільнішими. Це не обмежується KADORR City - ми плануємо встановити сонячні панелі на інших наших об’єктах, зокрема, на житлових і комерційних будівлях. На першому етапі потужність таких систем становитиме 10 мегават, і ми будемо продовжувати розширювати цю ініціативу.

Ми віримо у світле майбутнє і прагнемо будувати не тільки сучасні та комфортні будівлі, а й приймати рішення, які будуть корисними та потужними для майбутніх поколінь.

Люк Шеньє: Чи плануєте ви нові проєкти в Україні? Ми знаємо, що ви успішно запустили кілька проєктів у Києві, але як щодо Львова чи інших міст/регіонів?

Руслан Ківан: Так, ми розглядаємо кілька нових проєктів, не тільки в Києві, але й на Західній Україні. З Божою допомогою ми зможемо офіційно оголосити про початок деяких з них на початку наступного року. Для нас це не просто будівельні проєкти - це можливість зробити свій внесок у розвиток країни та покращити якість життя людей.

Руслан Ківан, новий генеральний директор Kadorr Business Group та власник Kyiv Post.

Також хочу наголосити, для мене важливо продовжувати справу мого батька. Його підхід завжди був зосереджений на якості, інноваціях та створенні розробок, які служать людям десятиліттями. Я пишаюся тим, що продовжую його справу, відстоюючи його принципи та цінності.

Люк Шеньє: Багато хто може не знати, що Kadorr Group також активно працює в аграрному секторі, експортуючи продукцію переважно на Близький Схід. Чи не могли б Ви розповісти нам про це більше? Як ви справляєтеся з викликами на Близькому Сході та з проблемами в Україні (війна, безпека, логістика тощо)?

Руслан Ківан: Так, ми активно працюємо з країнами Близького Сходу, Африки та Європи, експортуючи сільськогосподарську продукцію не тільки з України, а й з інших країн, як-от Аргентина та Бразилія. Цей напрямок бізнесу став можливим завдяки міцним відносинам, які мій батько побудував з партнерами, починаючи з початку 1990-х років, коли він займався металургійним бізнесом. Ці зв’язки, засновані на довірі та багаторічному досвіді, дозволяють нам зберігати стабільність і високу якість навіть в умовах глобальних викликів.

Наша діяльність включає міжконтинентальну торгівлю, яка не тільки зміцнює позиції компанії на міжнародних ринках, але й розвиває логістичні та торговельні мережі, що з’єднують кілька континентів. Це забезпечує глобальну присутність та розширює експортні можливості.

Наша робота на Близькому Сході виходить далеко за межі сільського господарства. У цьому регіоні ми реалізуємо будівельні проєкти, також наша родина володіє великим заводом з виробництва медичних компонентів.

Люк Шеньє: Ваш батько мав унікальний підхід до проєктів у сфері нерухомості, особисто гарантуючи їх. Чи не могли б Ви пояснити, як це працювало і чи маєте Ви намір продовжувати цю унікальну практику?

Руслан Ківан: Мій батько був людиною, яка завжди ставила інтереси людей на перше місце. Однією з унікальних особливостей нашої компанії була можливість придбання нерухомості в довгострокову розстрочку. По суті, наша компанія виступала в ролі банку, адже взяти кредит на житло, що будується, - складний і малодоступний процес в Україні. Ми надали людям можливість оплачувати своє житло протягом багатьох років, зробивши наші проекти доступними для багатьох.

Незважаючи на виклики війни, ми відновили і продовжуємо цю практику. Сьогодні наша компанія пропонує можливість сплачувати за готові квартири протягом кількох років. Такі умови є унікальними для Одеси - жодна інша компанія в регіоні такого не пропонує. Це допомагає багатьом сім’ям стати власниками якісного житла, не потрапляючи у фінансову скруту.

Щодо гарантій мого батька, то це була ще одна особливість нашої компанії. Ми досі залишаємося єдиною компанією в Україні, де власник особисто гарантує, що будинок буде добудований. Після смерті батька я оголосив, що беру на себе всі його гарантії та зобов’язання. Для нас це не просто слова - це наша обіцянка людям, в основі якої повага та довіра.

Люк Шеньє: Kadorr є досить відомою компанією, і імідж та назва компанії були тісно пов’язані з Вашим батьком. Тепер, коли Ви, його син, обійняли посаду генерального директора, чи можете Ви розповісти нам про свій досвід, досягнення, проекти тощо, а також про те, як Ви бачите розвиток Kadorr під Вашим керівництвом?

Руслан Ківан: Мій батько, Аднан Ківан, був людиною з принципами, які він не лише проголошував, але й втілював у кожному аспекті свого життя. Віра в Бога, порядність, справедливість, чесність і працьовитість були основою його характеру і трудової етики. Ці цінності стали наріжним каменем компанії “Кадорр”, яку він побудував як символ довіри, репутації та найвищих моральних стандартів.

Архівне фото Kardorr Group

Ще до заснування Kadorr я працював з ним, вчився у нього і був залучений до кожного етапу розвитку нашої компанії. Протягом багатьох років я також обіймав посаду генерального директора, що ще більше поглибило моє розуміння лідерства та відповідальності. За ці 20 років спільної роботи я здобув безцінний досвід. Мій батько навчив мене дотримуватися поставлених цілей, ніколи не здаватися перед викликами і завжди рухатися вперед, навіть коли йти далі, видається, вже неможливо.

Мій батько часто казав:

Я залишаю тобі ім’я і репутацію - вони цінніші за будь-які гроші Аднан Ківан

Для мене це не просто слова, а головний принцип, який визначає моє ставлення до життя і бізнесу. Чесність у бізнесі, вірність своїм принципам і прагнення до досконалості - цінності, на яких я базую своє лідерство.

Моє бачення розвитку Kadorr виходить далеко за межі України. Як я вже казав, я планую розширити присутність компанії на Близькому Сході. Сьогодні ми головним чином, відомі в регіоні як великий імпортер сільськогосподарської продукції, але з Божою допомогою ми хочемо розширити нашу присутність там і зміцнити наші позиції як будівельної компанії. Для мене важливо, щоб “Кадорр” не тільки підтримував свою репутацію надійної компанії, але й відкривав нові горизонти та виводив наші цінності якості, чесності та інновацій на світову арену.

Я прагну впроваджувати нові технології, які дозволяють компанії рости та досліджувати нові горизонти, залишаючись вірною своїм основним цінностям.

Kadorr - це більше, ніж компанія. Це ім’я, що означає довіру до Бога, впевненість і моральні цінності. Моя мета - зберегти і примножити цю спадщину, зміцнити позиції компанії на основі традицій і принципів, закладених моїм батьком.

Для мене неймовірно важливо продовжувати справу мого батька з тією ж рішучістю і мудрістю, яку він прищепив мені. Віра в Бога, служіння іншим і прагнення до високих стандартів завжди будуть в основі мого підходу до роботи і життя.