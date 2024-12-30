Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції викрили та затримали дві групи диверсантів, які діяли на території Київської та Волинської областей за завданням російської Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

СБУ та поліція затримали паліїв на Київщині та Волині

Зловмисники здійснювали підпали автомобілів Збройних Сил України та релейних шаф Укрзалізниці.

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На Київщині до диверсійної діяльності був залучений 22-річний військовослужбовець-контрактник, який завербував двох своїх безробітних знайомих. На Волині затримано 18-річного студента та його 15-річного спільника, які вчинили підпал службового автомобіля ЗСУ.

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Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків у затриманих вилучено речові докази їхньої злочинної діяльності: мобільні телефони з листуванням з представниками ФСБ та одяг, в якому вони здійснювали підпали.

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Наразі всім фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув’язнення.

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Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує паліям на Київщині та Волині

Їм повідомили про підозру за кількома такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожує термін від 10 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала у двох регіонах підпалювачів на замовлення спецслужб РФ

Раніше Служба безпеки України затримала трьох поплічників спецслужб ворога, які вчинили серію підпалів у різних регіонах країни.

У Києві затримали 41-річного автомеханіка столичної СТО, який на замовлення Федеральної служби безпеки Російської Федерації підпалив місцеве відділення Укрпошти і два авто ЗСУ.

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Іншим затриманим був 15-річний мешканець столиці, який підпалив поштове відділення та відправив своєму російському куратору “фотозвіт” займання.

На Прикарпатті затримали ворожого поплічника, який спалив авто ЗСУ, що пригнали для ремонту після виконання бойових завдань на фронті.