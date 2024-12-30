Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох головних нотаріальних реєстрів після масштабної кібератаки Росії, повідомило відомство.

Мін’юст подолав наслідки кібератаки на державні реєстри

Наразі відновили роботу такі реєстри:

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Єдиний реєстр довіреностей;

Спадковий реєстр

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Їхня робота була тимчасово призупинена внаслідок масштабної кібератаки з боку Росії.

Наразі нотаріуси знову повноцінно зможуть реєструвати довіреності, заповіти та спадкові справи, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

Advertisement

Міністерство юстиції запевнило, що всі нотаріальні дії, вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені до системи протягом п’яти робочих днів. Крім того, відомство впровадило посилені заходи кіберзахисту для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Наразі Мін’юст працює над відновленням роботи інших реєстрів, які постраждали внаслідок кібератаки.

Кібератака на державні реєстри України

19 грудня Росія здійснила одну з найбільш масштабних кібератак на українські державні ресурси

Російські хакери цілеспрямовано атакували державні реєстри, аби дестабілізувати ситуацію в країні.

Хакерську атаку могли здійснити методом фішингу або через підкуп працівника, який мав доступ до реєстрів.

Advertisement

Хакери змогли зламати інфраструктуру реєстрів, тому термін відновлення інформації залежить від того, чи пошкоджено бази даних.