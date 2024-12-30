Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США, падіння Башара Асада в Сирії та Олімпійські ігри в Парижі були серед новинних подій, якими відзначився 2024 рік.

AFP згадує головні історії, які потрапили на перші шпальти газет:

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Війна на Близькому Сході поширюється

Після безпрецедентної атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року Ізраїль продовжив наступ на палестинське збройне угруповання в Газі, вбивши кількох його ватажків і поширивши свою кампанію на Ліван.

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У вересні Ізраїль завдав потужного повітряного удару по підтримуваному Іраном союзнику ХАМАСу «Хезболлі», а потім розпочав наземний наступ на півдні Лівану проти його опорних пунктів.

На початку жовтня Іран відповів на вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії - під час липневого удару по Тегерану, в якому звинуватили Ізраїль - і лідера Хезболли Хасана Насралли, запустивши 200 ракет по Ізраїлю. Ізраїль відповів ударом по іранських військових об’єктах.

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Після двох місяців відкритої війни 27 листопада в Лівані набуло чинності крихке перемир’я.

За даними міністерства охорони здоров’я, з жовтня 2023 року внаслідок війни в Лівані загинуло щонайменше 4 000 людей.

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У контрольованій ХАМАС Газі, за даними міністерства охорони здоров’я, в результаті розв’язаної війни загинуло понад 45 000 людей, більшість з яких - цивільні особи. Організація Об’єднаних Націй вважає ці цифри достовірними.

Газа, де в заручниках досі перебувають 62 людини, які вважаються живими, занурилася в гуманітарну катастрофу.

Падіння Башара Асада

У Сирії президент Башар аль-Асад втік з країни до Москви після 11-денного блискавичного наступу, розпочатого 27 листопада ісламістським повстанським угрупуванням «Хаят Тахрір аш-Шам» (HTS).

Одним із символічних моментів падіння Дамаска стало звільнення ув’язнених із сумнозвісної в’язниці «Седна».

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Ця в’язниця на північ від столиці була символом тортур і страт під час 50-річного правління клану Асада, особливо після початку громадянської війни в Сирії в 2011 році.

Уряд країни, очолюваний ісламістами, намагався запевнити меншини всередині країни та уряди за кордоном, що вони захистять усіх сирійців.

Після повалення Асада Ізраїль завдав сотні ударів по військових об’єктах Сирії, прагнучи не допустити, щоб зброя країни потрапила до рук тимчасового уряду. Він також захопив патрульовану ООН буферну зону на Голанських висотах.

Ескалація російсько-українського конфлікту

Після невдалого контрнаступу у 2023 році, після російського вторгнення 24 лютого 2022 року, Україна в серпні розпочала несподіване вторгнення в Курську область Росії.

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Однак воно не досягло своєї мети - відволікти сили Москви від бойових дій на сході України.

Росія відповіла смертоносними ударами, а київські війська, які не мають достатньої кількості озброєння і особового складу, намагаються стримувати постійне просування російських військ, особливо у східній частині Донбасу.

Захід, Україна і Південна Корея заявляють, що тисячі північнокорейських солдатів посилюють військові зусилля Росії.

У листопаді Україна вперше застосувала проти російської території ракети дальнього радіусу дії, надані Заходом, після отримання дозволу США і Великої Британії.

У відповідь Росія завдала удару по Україні гіперзвуковою ракетою «Орешник» без ядерної боєголовки, пообіцявши продовжити такі атаки, якщо Київ продовжуватиме свої атаки із застосуванням західної зброї.

Президент Володимир Путін також погрожував атакувати країни, які надають зброю українцям.

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Наприкінці листопада Росія розпочала масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України.

В останні тижні вона посилила удари по південній Україні, що посилює побоювання нового російського наступу в цьому регіоні.

Трамп повернувся

Дональд Трамп вкотре приголомшив світ і помилкових соціологів, які прогнозували дуже напружену боротьбу, здобувши перемогу на президентських виборах у США.

Він переміг у всіх семи штатах, що вагалися, 5 листопада, зберігши контроль над Палатою представників і повернувши собі Сенат. Він також став першим президентом-республіканцем за останні 20 років, який виграв народне голосування.

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Він переміг свою суперницю-демократку Камалу Гарріс, яка була парашутом вкинута в процес всього за 100 днів до виборів після того, як 81-річний президент Джо Байден, що залишав посаду, зняв свою кандидатуру.

Це був лише один з поворотів особливо бурхливої кампанії, яка також включала дві невдалі спроби замаху на 78-річного Трампа, якому було пред’явлено чотири звинувачення і винесено обвинувальний вирок у кримінальній справі.

Він повертається до Білого дому 20 січня 2025 року. Серед особистостей, яких він обрав для своєї команди, - мільярдер Ілон Маск, який допомагав фінансувати його передвиборчу кампанію.

Росія посилює хватку

Володимир Путін розпочав свій п’ятий термін на посаді президента Росії у травні після перемоги на виборах, які Захід назвав фальсифікацією.

Його заклятий ворог Олексій Навальний помер у лютому за нез’ясованих обставин в арктичній в’язниці, де він відбував 19-річний термін за керівництво «екстремістською» організацією.

У серпні Москва провела переговори про найбільший обмін полоненими між Сходом і Заходом з часів закінчення холодної війни, звільнивши 16 західних і російських громадян, включаючи американського журналіста Евана Гершковича, в обмін на 10 росіян.

Відтоді Москва продовжує придушувати опозиційні голоси щодо війни в Україні, влаштовуючи судові процеси і виносити суворі вироки за «саботаж», «державну зраду» і «тероризм».

Радість від Олімпіади в Парижі

Літні Олімпійські ігри у французькій столиці принесли довгоочікуваний перепочинок, особливо в приймаючій країні, яка протягом кількох тижнів була охоплена запеклими політичними перегонами, спричиненими достроковими парламентськими виборами.

Але протягом трьох сонячних тижнів Париж і його всесвітньо відомі пам’ятки і місця, від Ейфелевої вежі до Версаля, вітали видовищне спортивне дійство, що розпочалося екстравагантною церемонією відкриття вздовж Сени.

Рекорди були побиті, а зірки були короновані, від улюбленця публіки і сенсації плавання Леона Маршана до генія американської гімнастики Сімони Байлз, яка радісно повернулася до слави.

Перевірка соціальних мереж

У 2024 році титани соціальних мереж зіткнулися зі зростаючою увагою.

У серпні у Франції заарештували росіянина Павла Дурова, засновника суперечливого додатку Telegram, і звинуватили його в тому, що він не зміг приборкати екстремістський і незаконний контент у своїй мережі, яка налічує 900 мільйонів користувачів.

У серпні соціальна мережа X американського мільярдера Ілона Маска, колишня назва Twitter, була заборонена на 40 днів у Бразилії - найбільшому латиноамериканському ринку - в результаті судової суперечки за дезінформацію.

Суддя Верховного суду Александре де Мораес назвав X небезпекою для демократії.

Платформа знову стала доступною в жовтні після того, як вона погодилася виплатити близько 5,2 мільйона доларів штрафу за нехтування судовими рішеннями.

Інша потужна платформа, TikTok, отримала наказ від США до 19 січня продати свої активи китайській компанії Bytedance або бути забороненою.

Верховний суд спочатку розгляне конституційність закону, який підтримав Джо Байден.

ЄС розслідує діяльність TikTok після звинувачень у тому, що він використовувався Росією, щоб вплинути на результат першого туру президентських виборів у Румунії, який згодом був скасований, і на яких переміг кандидат від ультраправих Калін Джорджеску.

Китайський занепад

Пекін вжив низку заходів, спрямованих на стимулювання своєї економіки, включаючи зниження ключових ставок і збільшення ліміту боргу для місцевих органів влади.

Друга за величиною економіка світу постраждала від кризи нерухомості та млявого споживання домогосподарств.

Вона також опинилася втягнутою в запеклі торговельні суперечки зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом.

Вашингтон різко підвищив митні збори на електромобілі, акумулятори для електромобілів і сонячні панелі, а ЄС також запровадив додаткові тарифи на електромобілі китайського виробництва.

У відповідь Пекін запровадив «тимчасові антидемпінгові заходи» на імпорт з ЄС продуктів, включаючи бренді.

Новообраний президент США Трамп вже попередив, що планує запровадити жорсткі тарифи проти Китаю.

Смертоносні повені

Температурні рекорди продовжували падати у 2024 році на величезних територіях світу, що майже напевно стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень.

Невпинне глобальне потепління спровокувало хвилі спеки, посухи та смертоносні повені, причому волога погода виявилася особливо драматичною.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), надзвичайно інтенсивний сезон дощів у Західній і Центральній Африці забрав життя понад 1 500 осіб.

У вересні, коли вирувала негода, ураган «Хелен» обрушився на південний схід США, тайфун «Кратон» обрушився на Тайвань, а шторм «Борис» приніс повені і руйнування в Центральну Європу.

Тайфуни Ягі та Бебінка залишили слід руйнувань в Азії.

А в жовтні руйнівний середземноморський шторм обрушився на східну Іспанію, спричинивши найсильніші за останні десятиліття повені, які забрали життя понад 230 людей.

У грудні циклон «Чідо» спустошив французьку заморську територію Майотта.

Молодь Африки повстає

У Сенегалі Бассіру Діомайє Фей став наймолодшим президентом з моменту здобуття незалежності в 1960 році, обраний у березні у віці 44 років, пообіцявши радикальні зміни в країні, де три чверті населення молодше 35 років.

У Кенії в червні протестний рух демонстрантів віком до 20 років змусив президента Вільяма Руто відкликати непопулярну бюджетну пропозицію і переформатувати свій уряд.

Молодь також стала рушієм змін у Ботсвані, зігравши ключову роль в історичній перемозі на виборах у жовтні опозиції проти партії, яка правила країною з моменту здобуття незалежності майже шість десятиліть тому.

Перемога ультраправих в Європі

Європейські вибори в червні підтвердили зростання популярності націоналістичних і ультраправих партій у Франції, Німеччині, Бельгії, Австрії, Італії та Нідерландах.

Це також відобразилося і на національному рівні.

Австрійська ультраправа Партія свободи здобула історичну перемогу на парламентських виборах.

У Франції республіканський блок не дозволив ультраправій партії «Національне об’єднання» прийти до влади на дострокових парламентських виборах, але відсутність явної більшості призвела до політичної кризи.

Альтернатива для Німеччини (АдН) вперше виграла регіональні вибори і досягла історично високих результатів на двох інших.

Тим часом в Англії та Північній Ірландії десятки міст сколихнули антиімміграційні заворушення, підбурювані ультраправими агітаторами.

Венесуельський силач

Президент Венесуели Ніколас Мадуро виграв третій шестирічний термін у липні, але результати голосування були оскаржені опозицією та міжнародною спільнотою.

Після оголошення про його перемогу спалахнули протести, які були жорстоко придушені урядовими силами, в результаті чого 28 людей загинули і близько 200 отримали поранення. Понад 2400 осіб було заарештовано.

Кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес Уррутія знайшов притулок в Іспанії, а лідер опозиції Марія Коріна Мачадо також переховується.

Мадуро буде приведений до присяги 10 січня.

Манія Тейлор Свіфт

Американська мегазірка Тейлор Свіфт завершила своє гігантське світове турне в грудні в Канаді. За даними американського журналу Pollstar, дохід від туру, який стартував у березні 2023 року в США, перевищив 2 мільярди доларів, що є рекордним показником.

Свіфт розпочала європейську частину свого «Eras Tour» у травні в Парижі і завершила його в серпні в Лондоні, залучивши сотні тисяч шанувальників або «свіфтів».

Але три концерти, заплановані у Відні, були скасовані після того, як влада заарештувала чоловіка у зв’язку з підготовкою ісламістського теракту.