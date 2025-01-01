Що українці купуватимуть онлайн у воєнній Україні у 2024 році?

Незважаючи на поширеність безпілотників в Україні - а також тисячі кампаній зі збору коштів для постачання дронів Збройним силам України (ЗСУ) - це не найпопулярніші покупки, які пересічні українці шукали в Google.

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Часто українці шукають набагато більш приземлені речі - ось 10 найпопулярніших покупок українців за рік, згідно з даними Google.

EcoFlow

Фото: X/EcoFlow

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EcoFlow виробляє портативні зарядні станції - резервні акумулятори та генератори, простіше кажучи.

Через неодноразові удари Росії по енергетичній системі України, які фактично знищили більше половини довоєнних паспортних потужностей, українці почали відчувати значні відключення електроенергії влітку 2024 року, іноді лише на дві-чотири години на добу.

Як наслідок, портативні акумулятори, деяких з яких достатньо, щоб підтримувати світло в квартирі, стали найпопулярнішою покупкою українців через Google - сама назва бренду також стала синонімом портативних акумуляторів серед деяких місцевих жителів.

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На форумі, організованому EcoFlow у жовтні, представник українського дистриб’ютора бренду Robotics Distribution заявив, що на бренд припадає понад 50% загального обсягу продажів аналогічних товарів у найбільших українських роздрібних мережах.

Вентилятори

Фото: Pexels/Alireza Kaviani

Відсутність електрики означає відсутність кондиціонерів, тому влітку українці вдаються до допомоги вентиляторів.

У той час як звичайні кондиціонери використовують понад 1 кіловат (кВт) електроенергії - більше, ніж може виробити більшість портативних станцій, - вентилятор зазвичай споживає близько 50 ват (Вт) електроенергії, що більш ніж у 20 разів менше, ніж кондиціонер.

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Цього літа в Україні також спостерігалися історично високі температури під час відключень електроенергії, що пояснює, чому місцеві жителі відчайдушно шукали вентилятори в Google.

Зарядна станція

Фото: Wikimedia Commons/Tony Webster

EcoFlow виробляє зарядні станції, але не всі зарядні станції є EcoFlow.

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Якщо коротко, то це просто загальний термін для позначення резервних джерел енергії для українців, який включає в себе альтернативні бренди, такі як Bluetti, Jackery та безліч інших виробників.

Слід зазначити, що зарядні станції є резервними акумуляторами, а не генераторами, тобто їх потрібно підключати до джерела живлення для зарядки, коли є електрика. Хоча паливні генератори можуть бути більш ефективними для забезпечення резервного живлення, існуючі правила в Україні означають, що більшість побутових користувачів не можуть встановлювати генератори вдома.

Інвертор

Фото: Wikimedia Commons/Qurren

Інвертор перетворює постійний струм (DC) від акумуляторів та сонячних панелей на змінний струм (AC), який використовується в більшості електричних систем, таких як побутова техніка.

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Коротше кажучи, всі чотири покупки, що увійшли до першої четвірки, спричинені цьогорічними відключеннями електроенергії.

Інвертори є дешевшою, але складнішою альтернативою портативним зарядним станціям під час відключення електроенергії, оскільки технічно їх можна підключати до доступних акумуляторів, але потужність і термін служби залежать від налаштування і типу використовуваних батарей.

Часто інвертори також є обов’язковим компонентом індивідуальної домашньої системи резервного електропостачання.

iPhone 16

Фото: YouTube/Apple

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Українці люблять айфони. З продукцією Apple пов’язаний певний статус.

Для порівняння, базова модель iPhone 16 офіційно коштує 44 999 гривень (1 078 доларів) станом на грудень, хоча середня заробітна плата становить близько 22 500 гривень (539 доларів), згідно з даними платформи з працевлаштування work.ua.

На основі дослідження, проведеного в травні, найбільший український рітейлер електроніки Comfy заявив, що iPhone від Apple очолив рейтинг продажів смартфонів компанії, за ним слідують Samsung і Xiaomi.

Коли цього року вийшов iPhone 16, це також призвело до певних суперечок в Україні - у вересні генеральний директор Comfy звинуватив кількох конкурентів у тому, що вони продавали iPhone 16s в Україні до офіційної дати випуску без сплати належних податків. Українська митниця також повідомляла про численні випадки спроб контрабандистів ввезти в країну нові iPhone 16, хоча ці інциденти, ймовірно, не пов’язані зі звинуваченнями Comfy.

Дубайський шоколад

Фото: Шоколадні батончики «Дубайський шоколад» стоять у філії виробника шоколаду Lindt перед початком продажу 100 шоколадних батончиків «Дубайський шоколад» у Штутгарті, на півдні Німеччини, 15 листопада 2024 року. Ажіотаж навколо шоколадного батончика, який зазвичай наповнений фісташковою пастою і пастою тахіні та хрусткою локшиною кадайф, також викликав інтерес у німецьких покупців і призвів до довжелезних черг / AFP

Шосте місце посідає дубайський шоколад - ймовірно, завдяки трендам TikTok.

За даними CNN, кондитерська фабрика є дітищем британського підприємця єгипетського походження, який проживає в Дубаї. Deutsche Welle (DW) описала його як «хрусткий шоколад, наповнений фісташковим кремом і хрусткими нитками з тіста кадаїф».

Війна чи ні, але соціальні мережі продовжують диктувати тренди.

Хрусткі лапки або “лапкери”

Скріншот онлайн-маркету в Україні з виставленими на продаж хлюпаючими лапами. Фото: Rozetka

Слідом за дубайським шоколадом йдуть squishy paws - м’які іграшки-антистреси, що нагадують лапку домашнього улюбленця.

За словами українського продавця squishy paws, іграшки «є м’якими і приємними іграшками, виготовленими з силікону або інших еластичних матеріалів», а форма лапок тварин «робить їх особливо милими і привабливими».

У ньому сказано, що «суть іграшок полягає у здатності реагувати на стискання, повертаючись до своєї первісної форми», і що вони «допомагають зняти напругу, покращують стан психіки і є оригінальним аксесуаром».

Можливо, їхня популярність пов’язана зі стресом воєнного часу. А може, вони просто милі.

100Ah гелевий акумулятор

Скріншот інтернет-ринку в Україні, на якому виставлені на продаж гелеві акумулятори. Фото: Prom

Восьме місце посідає ще один предмет, пов’язаний з відключенням електроенергії.

Гелеві батареї можна розглядати як покращений варіант свинцево-кислотних акумуляторів, які зазвичай використовуються в автомобілях, і які також можна використовувати для зберігання енергії для резервних систем електропостачання.

Якщо не вдаватися в подробиці, то гелеві акумулятори ефективніші за свинцево-кислотні, а також дешевші та менш небезпечні, ніж літієві батареї.

За даними Google, найпоширеніший показник ємності акумулятора - 100 ампер-годин (Аг), що теоретично може забезпечити живлення звичайного ноутбука, який споживає 50 Вт, протягом приблизно 12 годин.

Акумулятор у поєднанні з відповідним інвертором може стати резервним джерелом енергії для домашніх потреб.

Сонячні панелі

Засновниця приватної школи «Spilno School» 51-річна Анастасія Кірєєва-Кислинська демонструє сонячні панелі на даху своєї школи під час часткового відключення електроенергії в Києві 18 червня 2024 року після російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі, на тлі російського вторгнення в Україну. Фото: Анатолій Анатолій / AFP

Відновлювані джерела енергії також набули популярності в Україні після неодноразового удару Росії по енергетичній інфраструктурі України - як житловій, так і комерційній.

Станом на липень близько 70 000 домогосподарств встановили сонячні панелі на своїх дахах в Україні, за даними Українського медіа-центру, що в п’ять разів більше порівняно з 2019 роком. Уряд також запровадив безвідсотковий кредит для сонячних панелей та вітрових турбін, встановлених у приватних домогосподарствах.

В інвестиційній брошурі українського уряду зазначається, що станом на 2024 рік на сонячні електростанції припадає близько 75% виробництва відновлюваної енергії в Україні, за винятком великих гідроелектростанцій.

“Плюшки”

Фото: Pexels/Yan Krukau

Як і в багатьох частинах світу, українці люблять кататися на тюбінгах - спускатися на надутих “плюшках” по засніжених поверхнях.

Петро Жижиян, редактор українського видання Kyiv Post, підтвердив, що цей вид спорту особливо популярний серед тих, хто має дітей.

«У мене вдома є два. Іноді їх називають «плюшка» - щось на кшталт пончика», - сказав Жижиян.

Швидкий пошук на одному з українських онлайн-маркетплейсів показав, що на багатьох тюбиках зображені герої мультфільмів та ігор.