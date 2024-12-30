У другому турі президентських виборів Хорватії 12 січня зустрінуться Фото: і представник чинної консервативної партії ХДС Драган Пріморац.
Про це йдеться в даних, оприлюднених Державною виборчою комісією Хорватії.
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Вибори президента Хорватії − що треба знати
Міланович набрав 49,1% голосів, а Приморац здобув підтримку 19,35%.
Чинний президент хорватської держави пообіцяв прихильникам на мітингу в Загребі “боротися за Хорватію з позицією, яка дбає про її інтереси”.
Протягом п’ятирічного президентського терміну Мілановіч конфліктував із прем’єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем з питань зовнішньої та державної політики й часто критикував країни ЄС і НАТО за підтримку України у війні.
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