Як повідомляють російські медіа у Телеграмі, в містечку Ярцево Смоленської області Росії внаслідок атаки безпілотників палає нафтобаза.
Так, ASTRA пише, що місцеві жителі розповідають про атаку на нафтобазу в Ярцево.
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Голова місцевої районної адміністрації підтвердив інформацію про атаку на «об’єкт паливно-енергетичного комплексу» і вже заявив, що атаку здійснили українські дрони.
«Відбулася атака українських БПЛА на об’єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок атаки противника сталися загоряння. Наразі на місці події працюють розрахунки МЧС та ліквідовують відкрите полум’я...», — написав російський чиновник Роман Захаров, попросив росіян зберігати спокій та не піддаватися паніці та пообіцяв інформувати про розвиток ситуації.
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З заявою вже виступив і місцевий губернатор, який розповів про “придушення атаки українських БПЛА” і про те, що на території нафтобази “впали уламки українського безпілотного літального апарата”.
ASTRA також опублікувала ще кадри палаючої нафтобази в Ярцево.
Російські медіа також цитують заяви Міноборони РФ, яке вже відзвітувало про те, що за ніч над РФ збито 68 БПЛА: «25 БПЛА збито над територією Брянської області, 17 – над територією Республіки Крим, 11 – над територією Краснодарського краю, 10 – над територією Смоленської області, два – над територією Тверської області, і по одному – над територіями Ростовської, Курської та Калузької областей».
Сили оборони знищили склад з «шахедами» в Орловській області
Повітряні Сили разом з іншими складовими Сил оборони атакували ворожий склад 26 грудня. Об’єкт був захищений та складався з низки бетонних споруд.
«Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed», - відзвітували тоді українські військові.
Додамо також, що власне Росія нарощує виробництво безпілотників типу Shahed.
CNN з посиланням на дані української розвідки повідомляє, що російський завод з виробництва «шахедів» в економічній зоні «Алабуга» в Татарстані випустив 5760 дронів з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше, ніж було вироблено у 2023 році.