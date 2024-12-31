Як повідомляють російські медіа у Телеграмі, в містечку Ярцево Смоленської області Росії внаслідок атаки безпілотників палає нафтобаза.

Так, ASTRA пише, що місцеві жителі розповідають про атаку на нафтобазу в Ярцево.

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Голова місцевої районної адміністрації підтвердив інформацію про атаку на «об’єкт паливно-енергетичного комплексу» і вже заявив, що атаку здійснили українські дрони.

«Відбулася атака українських БПЛА на об’єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок атаки противника сталися загоряння. Наразі на місці події працюють розрахунки МЧС та ліквідовують відкрите полум’я...», — написав російський чиновник Роман Захаров, попросив росіян зберігати спокій та не піддаватися паніці та пообіцяв інформувати про розвиток ситуації.

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AFP згадує головні історії, які потрапили в заголовки новин цього року.

З заявою вже виступив і місцевий губернатор, який розповів про “придушення атаки українських БПЛА” і про те, що на території нафтобази “впали уламки українського безпілотного літального апарата”.

 

ASTRA також опублікувала ще кадри палаючої нафтобази в Ярцево.

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Російські медіа також цитують заяви Міноборони РФ, яке вже відзвітувало про те, що за ніч над РФ збито 68 БПЛА: «25 БПЛА збито над територією Брянської області, 17 – над територією Республіки Крим, 11 – над територією Краснодарського краю, 10 – над територією Смоленської області, два – над територією Тверської області, і по одному – над територіями Ростовської, Курської та Калузької областей».

Сили оборони знищили склад з «шахедами» в Орловській області

Повітряні Сили разом з іншими складовими Сил оборони атакували ворожий склад 26 грудня. Об’єкт був захищений та складався з низки бетонних споруд. 

«Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed», - відзвітували тоді українські військові. 

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Додамо також, що власне Росія нарощує виробництво безпілотників типу Shahed. 

CNN з посиланням на дані української розвідки повідомляє, що російський завод з виробництва «шахедів» в економічній зоні «Алабуга» в Татарстані випустив 5760 дронів з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше, ніж було вироблено у 2023 році. 

 

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