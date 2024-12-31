Як повідомляють російські медіа у Телеграмі, в містечку Ярцево Смоленської області Росії внаслідок атаки безпілотників палає нафтобаза.

Так, ASTRA пише, що місцеві жителі розповідають про атаку на нафтобазу в Ярцево.

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Голова місцевої районної адміністрації підтвердив інформацію про атаку на «об’єкт паливно-енергетичного комплексу» і вже заявив, що атаку здійснили українські дрони.

«Відбулася атака українських БПЛА на об’єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок атаки противника сталися загоряння. Наразі на місці події працюють розрахунки МЧС та ліквідовують відкрите полум’я...», — написав російський чиновник Роман Захаров, попросив росіян зберігати спокій та не піддаватися паніці та пообіцяв інформувати про розвиток ситуації.

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З заявою вже виступив і місцевий губернатор, який розповів про “придушення атаки українських БПЛА” і про те, що на території нафтобази “впали уламки українського безпілотного літального апарата”.