Вранці 31 грудня в низці по всій Україні оголошена повітряна тривога через ракетну загрозу з боку РФ.

Ракетний удар Росії по Україні 31 грудня - подробиці

Станом на 08:00 Повітряні сили ЗСУ повідомляють про низку ракет та поки не встановлених швидкісних цілей у напрямку Києва, на Київщині та Сумщині. У Київській області та Києві вже пролунали вибухи...

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ЗСУ відбивають атаки армії РФ по всій лінії зіткнення - ситуація на фронті

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив майже 4500 обстрілів, з них 198 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе.

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Також відомо, що вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, складу боєприпасів та по шести інших важливих об’єктах противника.

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Скільки атак відбили українські воїни за добу - подробиці

На Харківському напрямку відбито дві ворожі атаки, на Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів, на Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районі Білогорівки на Сіверському напрямку, на Краматорському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції ЗСУ, на Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак.

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Найгарячіше знову було на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку, на Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій, на Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в напрямку Новоандріївки, на Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази.

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В Курській області українські захисники відбили 17 атак загарбницької армії.

Втрати РФ за останню добу - докладно

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1610 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 75 одиниць автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.