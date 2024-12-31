Внаслідок ворожого обстрілу Шостки зазнали значних пошкоджень житловий фонд, освітні та медичні заклади.

Зокрема, було пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, школу, поліклініку та гуртожиток, повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

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Атака на Шостку 31 грудня - що відомо

“Внаслідок ракетного удару по території Шосткинської громади зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, 3 котельні, поліклініка, гуртожиток, інші об‘єкти соціальної сфери”, - повідомив він.

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Працює штаб з ліквідації наслідків обстрілу, створено 4 групи з реєстрації постраждалих.

На місцях удару працюють аварійно-рятувальні підрозділи, збитки і втрати уточнюються.

“Школи, садки закриті. Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі”, - додав Нога.

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Росія завдала комбінованого удару по Україні - подробиці

Вранці 31 грудня в низці по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну загрозу з боку РФ.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про низку ракет та поки не встановлених швидкісних цілей у напрямку Києва, на Київщині та Сумщині. У Київській області та Києві лунали вибухи.

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