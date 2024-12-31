Ця підбірка відображає позицію авторів наших публікацій щодо стійкості України, боротьби за демократію та змін у геополітичній динаміці. Деякі з них звертають увагу на мужність українців, підйом авторитаризму та виклики, які постануть у 2025 році, в тому числі геополітичну напругу та битву ідей, що формують обличчя нашого світу.

Дайєн Френсіс

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Дайєн Френсіс – канадійська журналістка, авторка і редакторка газети National Post з 1998 року. Вона також регулярно пише для Atlantic Council, New York Post, Huffington Post, Kyiv Post та інших світових видань.

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Українська нація як ніколи сильна духом і рішуча попри вторгнення, риторику і воєнні злочини Росії. А російська нація слабка як ніколи. Камери не брешуть: світ тепер знає, що Владімір Путін поставив собі за мету вбивати мирних жителів і знищувати міста, культурні цінності, інфраструктуру, церкви та сільськогосподарські угіддя. Його терор і геноцид змінили світову думку. Я вірю, що у 2025 році стрілянина припиниться, і буде створений новий європейський порядок, який включатиме Україну й шануватиме мужність, героїзм і жертовність її народу. Буде також новий світовий порядок, а Росія, Путін і його клептократія більше не будуть загрозою. Історія ще покаже, що Україна з її народом, рішучістю і самообороною стала важливим поворотним пунктом у світовій історії.

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Чарльз Кокелл

Чарльз Кокелл – професор астробіології у Школі фізики та астрономії Единбурзького університету, співдиректор Британського центру астробіології.

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Пробудивши всенародний дух спротиву на початку, ця війна перетворюється на безперервну, тривалу боротьбу. Саме цим характеризується 2024 рік. Від початку повномасштабного вторгнення Україна воює наодинці протягом періоду, що дорівнює половині Другої світової війни. Україна та українці вистояли, і ми завдячуємо їхній хоробрості непохитною підтримкою.

Забігаючи наперед до 2025 року, окрім очевидної необхідності надати Україні матеріальні засоби для самозахисту, інші країни повинні подвоїти свої зусилля з підтримки та розбудови українських наукових і культурних інституцій та інфраструктури, які зазнали величезних втрат. Більш чіткий і відкритий фокус на цьому завданні є частиною способу, яким світ може продемонструвати, що він відданий союзу з майбутнім України.

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Підкріплюючи все це, ми повинні наполегливіше працювати над тим, щоб донести до всього світу аргумент, що ті суспільства, до яких ми прагнемо, ті, які плекають громадянські свободи й демократичне правління, є кращими за всі альтернативи, більшість із яких вкорінені в деспотизмі й просякнуті кров’ю.

Наприкінці першої чверті нового століття і третього року повномасштабного вторгнення ми повинні нарешті відкинути невпевненість і розбудити летаргічний демократичний світ на повну силу. Йде війна, але ми також беремо участь у новій великій глобальній битві ідей, в епіцентрі якої опинилися українці. Щоб перемогти у цій війні ідей, необхідно діяти, якщо ми не хочемо, щоб 2025 рік став ще одним роком сповзання світу в епоху хаосу та авторитаризму.

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Майкл Боцюрків

Майкл Боцюрків – канадійський аналітик з питань міжнародних відносин, письменник, оратор.

Певно, що 2025 рік принесе невизначеність і нестабільність, із якими ми познайомилися в уже минулому році. Але з поверненням Дональда Трампа до Білого дому глобальна динаміка зазнає подальших потрясінь. Його підхід «Америка понад усе» переверне торгівлю, економіку та геополітику. Канада – найбільший торговельний партнер і нібито найкращий друг США – вже готується до 25-відсоткових тарифів, якими погрожує пан Трамп.

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Не все так похмуро. Трамп – перший президент, який вступає на посаду з кількома кримінальними справами проти нього, – може здивувати нас, діючи такими методами, якими діють нечисті на руку люди, щоб поставити на місце воєнного злочинця – Владіміра Путіна. Він спробує домогтися укладення угоди про припинення війни в Україні, вважаючи себе майстром у «вирішенні» таких питань. Щоправда, він може залишитися ні з чим, коли Путін не отримає всього, що вимагає.

В інших країнах сильні світу продовжуватимуть зміцнювати свою вісь автократів, а це, своєю чергою, продовжуватиме розхитувати заснований на правилах міжнародний порядок. Вони намагатимуться зменшити залежність від долара і знайти нові способи обійти західні санкції.

Світ також стикнеться з відродженням регіональних конфліктів: триватимуть кризи на Близькому Сході та в Південно-Китайському морі.

Бракуватиме консенсусу щодо того, як боротися зі зміною клімату та як створити запобіжники проти надто швидкого впровадження штучного інтелекту. Неймовірно багаті й зарозумілі технологічні братки ще більше посилять свій контроль над обраними політиками та економікою.

І останнє: до наступного саміту G7, який відбудеться влітку наступного року в Канаді, може відбутися «зміна караулу», і такі знайомі обличчя, як Джастін Трюдо і, можливо, навіть Емманюель Макрон, будуть зайняті оновленням своїх сторінок у LinkedIn.