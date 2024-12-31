Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше в історії за допомогою ударного морського дрона Magura V5 під час бою у Чорному морі знищили російський гелікоптер Мі-8, повідомляє ГУР у своєму Фейсбуці та публікує відповідне відео.
Так, у ГУР зазначають, що 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Історична подія сталася під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon був знищений російський гелікоптер Мі-8.
В ГУР додали, що ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.
Морські дрони ГУР кошмарять російські вертольоти - подробиці
Це вже не перше бойове зіткнення українських морських дронів з авіацією супротивника.
У ГУР розповіли про запас ракет у РФ
На початку грудня стало відомо про бій групи морських дронів з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами “Раптор”, які намагалися їх перехопити.
На безпілотниках Sea Baby були встановлені великокаліберні кулемети з балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.
Сили оборони ліквідували трьох офіцерів РФ у Запорізькій області
Сили оборони України ліквідували групу російських офіцерів, які зібралися на нараду в Запорізькій області, завдавши по них прицільного удару з HIMARS.
Це була успішна спецоперація Департаменту активних дій ГУР, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем Збройних сил України та оперативного угруповання військ “Таврія”.
Більше по теміСили оборони ліквідували трьох офіцерів РФ у Запорізькій області, - ГУРНа початку наради російських офіцерів по їхньому скупченню було завдано точного удару з HIMARS.
За даними української розвідки, Росія може виготовляти від 40 до 50 “Іскандерів” за місяць, 30-50 “Калібрів” та близько 50 ракет “Х-101”.