Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше в історії за допомогою ударного морського дрона Magura V5 під час бою у Чорному морі знищили російський гелікоптер Мі-8, повідомляє ГУР у своєму Фейсбуці та публікує відповідне відео.

Так, у ГУР зазначають, що 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

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Історична подія сталася під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon був знищений російський гелікоптер Мі-8.

В ГУР додали, що ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.