Міністр закордонних справ Сирії Асаад Хассан аш-Шайбані оголосив про намір розвивати стратегічне партнерство з Україною.

Ідеться про співпрацю на політичному, економічному та соціальному рівнях, повідомляє Reuters.

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Сирія хоче співпрацювати з Україною

“Між нами та Україною буде стратегічне партнерство на політичному, економічному та соціальному рівнях, а також наукове партнерство”, - заявив очільник МЗС Сирії.

Він натякнув на паралелі між війною в Сирії та війною в Україні, зазначивши, що обидва народи пережили схожі страждання.

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Візит Сибіги до Сирії - що відомо

30 грудня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Сирію та провів переговори з лідером ісламістського угруповання “Хайят Тахрір аш-Шам” Ахмедом аш-Шараа.

Український міністр привітав сирійський народ із перемогою Революції, зазначивши, що це історичний момент для Сирії, який дає велику надію на відродження після багатьох років страждань.

Більше по темі США надали Україні останній транш коштів цього року Кошти виділені відповідно до двопартійного Закону про додаткові асигнування на безпеку України цього року.

Міністр закордонних справ України висловив бажання розширити економічні відносини з Сирією.

Зокрема, через створення спільних підприємств, розвиток торгівлі та обмін технологіями.

Також Україна зацікавлена у збільшенні імпорту сирійських товарів.

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Україна надала Сирії 500 тонн пшеничного борошна

27 грудня Президент України Володимир Зеленський оголосив про відправку 500 тонн українського пшеничного борошна у Сирію.

Гуманітарну допомогу відправили у межах ініціативи «Зерно з України» за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей або 167 000 людей.