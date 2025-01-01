Докладніше про наслідки атаки розповіли в ДСНС:

Пізніше мер доповів про те, що в Печерському районі троє постраждалих, двох із них госпіталізували.

Очільник міста також повідомив про пожежу в нежитловому приміщенні в Святошинському районі Києва.

За даними мера Києва Віталія Кличка , у Печерському районі є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку. Він також повідомив, що до медиків наразі звернулася одна людина.

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Наразі в столиці України та столичному регіоні працює ППО.

Вранці 1 січня Росія продовжила обстрілювати Україну дронами типу Shahed і завдала удару по Києву та області.

Генштаб розповів про ситуацію на фронті станом на 01 січня - подробиці

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням 25 ракет, а також 10 авіаударів, зокрема, скинув 29 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3200 обстрілів, з них 165 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 1260 дронів-камікадзе.

Більше по темі У Новорічну ніч Росія запустила по Україні 111 дронів Понад сотню БПЛА типу Shahed та інших типів застосувала Росія для чергового удару по території України.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одна ворожа атака, на Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів, на Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Вчора ворог вісім разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

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Тридцять дві штурмові дії відбулись минулої доби на Краматорському напрямку, на Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак.

Найгарячіше знову було на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 57 штурмових та наступальних дій агресора у бік Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Солоне, Шевченко, Новоолександрівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка.

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На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів, на Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів наших позицій.

Повідомляється також, що на Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку, в районі населеного пункту Новоандріївка, загарбники здійснили три марні спроби потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Придніпровському напрямку російські загарбники три рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 13 атак противника, ворог завдав 373 артилерійські обстріли, здійснив 3 авіаційні удари, скинувши 3 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

Втрати російської армії за добу - докладніше

Напередодні авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу противника, пункт управління БпЛА, засіб ППО, два склади ПММ, дві радіолокаційні станції та ще шість інших важливих об’єктів противника.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 вертоліт, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 49 одиниць автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.