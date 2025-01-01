О 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України, повідомило Міненерго вранці 01 січня 2025 року в своєму Телеграмі.

У повідомленні міністерства вказується, що Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

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«Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», - цитує пресслужба відомства міністра енергетики Герман Галущенко.

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У Міненерго також наголосили на тому, що 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

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Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.

Україна та ЄС обговорюють нові умови транзиту газу − подробиці

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова забезпечити транзит будь-якого газу, за винятком російського.

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Для України пріоритетом залишається енергетична безпека для всієї Європи, зокрема й стабільне постачання природного газу в зимовий період.

Під час урядових консультацій із прем’єром Словаччини Робертом Фіцо обговорювалося розширення співпраці між Україною та Словаччиною у сфері електроенергетики.

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