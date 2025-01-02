В Україні під час боїв з росіянами загинув фінський боєць-доброволець Алексі Лісандер, пише фінське видання Yle із посиланням на Асоціацію ветеранів війни.

Хто такий Алексі Лісандер?

Лісандер загинув на сході України. Він був професійним військовим, у віці 18 років вступив до Французького іноземного легіону. До України приїхав невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії навесні 2022 року.

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“Якщо не я, то хто? Я професійний військовий. Це моя робота”, − говорив Лісандер в одному з інтерв’ю, пояснюючи своє рішення захищати Україну.

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Минулого року письменник Туомас Кюрьо написав книгу “Алексі з Фінляндії” про досвід Лісандера в Україні, яка зробила його відомим.

В Україні на фронті загинув ще один грузинський доброволець

У кінці жовтня стало відомо, що на війні в Україні загинув ще один грузинський доброволець Мамука Кекелія.

Дані про загибель Кекелії поширили його друзі.

Раніше, в серпні, на фронті також загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді, який воював на боці Сил Оборони. Перед тим стало відомо, що в ході бойових дій в Україні загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен.