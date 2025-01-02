Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на заході та півдні України.

На заході та півдні України ліквідовано схеми ухилення від мобілізації

Затримано шістьох організаторів незаконних схем.

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Зловмисники продавали фіктивні довідки про інвалідність або допомагали ухилянтам нелегально перетнути кордон. Вартість “послуг” становила від 5 до 15 тисяч доларів.

На Закарпатті двоє місцевих жителів намагалися вивезти ухилянта за кордон, заховавши його серед будівельного сміття на дні підводи, яку запрягли кіньми.

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Фото: Служба безпеки України

В Одеській області троє мешканців Подільського району пішки виводили військовозобов’язаних за кордон через “зеленку”.

Більше по темі Дрони СБУ влаштували “бавовну” на одному з найбільших російських полігонів Він є одним із найбільших у Росії та розташований поблизу Новочеркаська в Ростовській області.

На Буковині лікар продавал ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність, використовуючи зв’язки у МСЕК.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує організаторам схем для ухилянтів

СБУ повідомила рганізаторам оборудок про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома такими статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України з наданням порад, вказівок, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаної з вимаганням такої вигоди).

Зловмисникам загрожує до 9 років позбалення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала чергових диверсантів на Київщині та Волині

Нещодавно стало відомо, що співробітники Служби безпеки та Нацполіції викрили та затримали дві групи диверсантів, які діяли на території Київської та Волинської областей за завданням російської Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Зловмисники підпалювали автомобілі Збройних Сил України та релейних шаф Укрзалізниці.

На Київщині 22-річний військовослужбовець-контрактник завербував двох своїх безробітних знайомих.

На Волині затримали 18-річного студента та його 15-річного спільника, які підпалили автомобіль ЗСУ.