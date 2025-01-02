Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), готовність українців терпіти війну з Росією зменшується.

Чи здатні українці й надалі терпіти війну

Якщо на початку жовтня 2024 року 63% опитаних були готові терпіти війну “стільки, скільки буде потрібно”, то в грудні цей показник знизився до 57%.

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Водночас зросла невизначеність щодо тривалості війни. Частка тих, кому “важко сказати”, скільки ще часу вони готові терпіти, збільшилася з 12% до 18%.

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Соціологи КМІС пояснюють таку динаміку сукупністю зовнішніх та внутрішніх факторів, зокрема виборами у США та економічною ситуацією в Україні.

Цікаво, що готовність терпіти війну лише частково пов’язана з матеріальним станом родини. Навіть серед респондентів з низьким достатком 51% готові терпіти “стільки, скільки буде потрібно”.

Українське суспільство наразі продовжує демонструвати високий рівень стійкості та рішучості у протистоянні російській агресії, але втома від війни та невизначеність щодо майбутнього поступово зростають.

Українці почали підтримувати відновлення ядерного арсеналу

Більшість українців підтримує ідею відновлення Україною ядерного арсеналу, від якого країна відмовилася 1994 року в межах Будапештського меморандуму

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За даними соціологів, рівень підтримки українцями цієї ідеї варіюється залежно від можливих наслідків для країни.

Як зауважив КМІС, якщо Україна матиме достатньо ресурсів, щоб протриматися до моменту відновлення ядерного арсеналу, то 58% респондентів готові піти на втрату підтримки від Заходу.