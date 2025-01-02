Минулий рік увійшов в історію Києва як найтепліший за весь період метеорологічних спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

2024 рік побив температурні рекорди в Києві − подробиці

За даними обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньорічна температура у столиці склала +11,4°С, що на 2,4°С вище кліматичної норми.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

В усі місяці 2024 року температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники. Найбільші аномалії спостерігалися у лютому та вересні, коли температура була на 5,2°С та 5,7°С вищою за норму відповідно.

Advertisement

Абсолютний мінімум температури зафіксовано 9 січня (-15,8°С), а абсолютний максимум - 16 липня (+36,0°С).

Загалом у 2024 році в Києві було зафіксовано 52 температурні рекорди. Найбільше їх припадає на квітень (13) та липень (14).

Кількість опадів за рік склала 642 мм, що трохи перевищує кліматичну норму. Проте розподіл опадів був нерівномірним: у квітні та червні випало майже по дві місячні норми, а у травні та вересні − значно менше за норму (23% та 36%).

Більше по темі СБУ затримала чергових диверсантів на Київщині та Волині Росія вкотре вербує українську молодь для вчинення підпалів авто ЗСУ та об’єктів Укрзалізниці.

Вчені стверджують, що 2024 рік поб’є всі температурні рекорди

2024 рік офіційно став найспекотнішим за всю історію спостережень.

Згідно із даними вчених, середня глобальна температура перевищила критичний поріг у 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом.

Advertisement

У Києві за вересень зафіксували 11 температурних рекордів.

27 та 28 вересня у столиці встановили три температурні рекорди.

17 вересня у столиці України зафіксували рекордний показник мінімальної температури повітря.