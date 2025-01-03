За п’ять років Україна піднялася у рейтингу ООН, що оцінює рівень розвитку онлайн-сервісів, зі 102-го на 5-те місце.

Про це пише Укрінформ з посиланням на інтерв’ю віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Україна увійшла в топ-5 країн світу за розвитком цифрових послуг

«За п’ять років у цифровому рейтингу ООН Online Service Index, який вимірює прогрес цифрових держав, ми зі 102-го місця піднялися на 5-те», - наголосив міністр.

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За категорією «відкриті дані» Україна третя у Європі, по залученості громадян у використання цифрових технологій - взагалі перша у світі.

За його словами, у 2025 році Мінцифри продовжить розвивати цифрову екосистему, зосередившись серед іншого на пришвидшенні цифрової трансформації міністерств та державних установ.

«Ми працюємо над створенням голосового помічника, через якого громадяни зможуть залишати відгуки про різні ситуації, з якими вони стикаються на рівні державних послуг», - сказав Федоров.

Ця технологія, яка розробляється на основі штучного інтелекту, дозволить категоризувати озвучену проблему відносно політики, яку формує те чи інше відомство.

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Відповідальний за напрямок чиновник отримуватиме push-сповіщення через застосунок «Дія.Офіс» і вже реагуватиме на озвучену проблему.

«Ідеально буде потім на основі таких фідбеків від громадян зробити рейтинг цих державних органів», - додав міністр.

Нові сервіси у застосунку “Дія” - що відомо

У застосунку “Дія” невдовзі будуть доступні шість нових послуг. Зокрема, відображення дозволу на зброю, Дія.Підпис для юридичних осіб та еАкциз.

Серед них запуск сервісу еАкциз, де “кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через “Дію”.

Вся інформація про продукцію буде опублікована в електронній системі.