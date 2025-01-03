Державний департамент США схвалив початок процедури продажу Японії партії (до 1200 одиниць) ракет середньої дальності класу “повітря-повітря” моделей AIM-120D-3 і AIM-120C-8.

Ракети та пов’язане з ними обладнання продадуть на загальну суму 3,64 млрд доларів, повідомило агентство зі співробітництва в галузі безпеки США.

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США продадуть Японії ракети на $3,64 млрд - що відомо

Уряд Японія надіслав прохання про придбання до 1200 сучасних ракет класу “повітря-повітря” AIM-120 (моделі D-3 та C-8), включаючи боєголовки та навчальні ракети.

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У відомстві США зазначили, що поставка озброєння Японії відповідає стратегічним інтересам США, спрямованим на зміцнення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримку основного союзника.

Ця угода посилить обороноздатність Японії, дозволяючи їй ефективніше протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

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Уряди США та Японії посилюють співпрацю для стримування ядерних загроз

27 грудня у Пенгтагоні заявили, що США та Японія об’єднали зусилля для розробки спільної стратегії стримування ядерної загрози, особливо в контексті зростаючої напруженості в регіоні.

Новий документ визначає конкретні кроки щодо посилення ППО, обміну розвідувальною інформацією та проведення спільних військових навчань.