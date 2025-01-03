Державний департамент США схвалив початок процедури продажу Японії партії (до 1200 одиниць) ракет середньої дальності класу “повітря-повітря” моделей AIM-120D-3 і AIM-120C-8.

Ракети та пов’язане з ними обладнання продадуть на загальну суму 3,64 млрд доларів, повідомило агентство зі співробітництва в галузі безпеки США.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

США продадуть Японії ракети на $3,64 млрд - що відомо

Уряд Японія надіслав прохання про придбання до 1200 сучасних ракет класу “повітря-повітря” AIM-120 (моделі D-3 та C-8), включаючи боєголовки та навчальні ракети.

Advertisement

У відомстві США зазначили, що поставка озброєння Японії відповідає стратегічним інтересам США, спрямованим на зміцнення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримку основного союзника.

Ця угода посилить обороноздатність Японії, дозволяючи їй ефективніше протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Світові лідери засудили нещодавній теракт у Новому Орлеані
Більше по темі

Світові лідери засудили нещодавній теракт у Новому Орлеані

Унаслідок теракту в Новорічну ніч загинули 10 людей і ще 35 дістали поранень.

Уряди США та Японії посилюють співпрацю для стримування ядерних загроз

27 грудня у Пенгтагоні заявили, що США та Японія об’єднали зусилля для розробки спільної стратегії стримування ядерної загрози, особливо в контексті зростаючої напруженості в регіоні.

Новий документ визначає конкретні кроки щодо посилення ППО, обміну розвідувальною інформацією та проведення спільних військових навчань.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Формат «Рамштайн»: від співробітництва до нової архітектури глобальної безпеки НАТО
ПОГЛЯД: Формат «Рамштайн»: від співробітництва до нової архітектури глобальної безпеки
Андрій Бусаров
12г тому
Олена Зеленська хоче запросити Меланію Трамп на саміт перших леді США
Олена Зеленська хоче запросити Меланію Трамп на саміт перших леді
Київ Пост
21г тому
Світові лідери засудили нещодавній теракт у Новому Орлеані США
Світові лідери засудили нещодавній теракт у Новому Орлеані
Київ Пост
1д тому
У Нью-Йорку відбулася масова стрілянина: щонайменше 10 людей поранені США
У Нью-Йорку відбулася масова стрілянина: щонайменше 10 людей поранені
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Українцям у Польщі розіслали фейкові повістки
Далі » Україна увійшла до п’ятірки лідерів цифрового рейтингу ООН