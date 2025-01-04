У ніч на 4 січня 2025 року російська армія запустила по Україні 81 безпілотник різних типів. Летіли ударні БпЛА типу «Shahed» і дрони-імітатори.

Окупанти атакували з напрямків Брянська, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

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Атака дронів 4 січня: скільки збила ППО

Під час нічної атаки українські військові збили 34 безпілотники.

Ще 47 дронів-імітаторів - локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала в десяти областях - у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській.

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За даними Повітряних сил, через збиті БпЛА є пошкодження приватних будинків на Чернігівщині та Сумщині.

Скільки дронів запустила РФ за перші дні 2025 року

За перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних.

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Крім цього, ворог щодня атакує керованими авіаційними бомбами.

Про це напередодні повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що значну частину ворожих цілей вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ.

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«Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів - від «петріотів» до мобільних вогневих груп», - наголосив глава держави.