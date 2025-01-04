У ніч на суботу дрони налетіли на Смоленську область РФ. 

У соцмережах пишуть, що метою удару, ймовірно, був завод «Авангард», де виробляють компоненти для ракет.

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У Смоленській області дрони атакували завод

Атаку дронів підтвердив губернатор регіону Василь Анохін.

За його словами, протягом ночі російська ППО нібито збила п’ять дронів. Російський чиновник стверджує, що «на землі постраждалих і руйнувань немає».

Водночас у пабліках повідомляють, що ціллю атаки міг бути завод «Авангард». 

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Зазначається, що підприємство входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії - ВПК «НВО машинобудування» та до корпорації «Тактичне ракетне озброєння».

На заводі виготовляють деталі для ракет. Зокрема, транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів. Також підприємство спеціалізується на виробництві протирадіаційного захисту для бронетехніки.

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У російському Міноборони заявили, начебто збили 16 дронів. Три з них нібито знищили над Смоленською областю. Тоді як губернатор писав про 5 збитих безпілотників над регіоном. 

Удар по нафтобазі у Смоленській області 31 грудня 

У ніч на 31 грудня українські військові вдарили по нафтобазі «Ярцевська» у Смоленській області РФ.

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На об’єкті сталася масштабна аварія: потужні вибухи призвели до пожежі, яка охопила резервуари з паливом. 

Цю нафтобазу росіяни використовували у тому числі й для забезпечення своєї армії. 

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