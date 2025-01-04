У ніч на суботу дрони налетіли на Смоленську область РФ. У соцмережах пишуть, що метою удару, ймовірно, був завод «Авангард», де виробляють компоненти для ракет. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. У Смоленській області дрони атакували завод Атаку дронів підтвердив губернатор регіону Василь Анохін. За його словами, протягом ночі російська ППО нібито збила п’ять дронів. Російський чиновник стверджує, що «на землі постраждалих і руйнувань немає».

Водночас у пабліках повідомляють, що ціллю атаки міг бути завод «Авангард». Advertisement Зазначається, що підприємство входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії - ВПК «НВО машинобудування» та до корпорації «Тактичне ракетне озброєння». На заводі виготовляють деталі для ракет. Зокрема, транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів. Також підприємство спеціалізується на виробництві протирадіаційного захисту для бронетехніки. Більше по темі Росія планує перекинути військову техніку із Сирії до Лівії - ГУР Росіяни хочуть наростити свою присутність на півночі Африки.