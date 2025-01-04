У ніч на суботу дрони налетіли на Смоленську область РФ.
У соцмережах пишуть, що метою удару, ймовірно, був завод «Авангард», де виробляють компоненти для ракет.
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У Смоленській області дрони атакували завод
Атаку дронів підтвердив губернатор регіону Василь Анохін.
За його словами, протягом ночі російська ППО нібито збила п’ять дронів. Російський чиновник стверджує, що «на землі постраждалих і руйнувань немає».
Водночас у пабліках повідомляють, що ціллю атаки міг бути завод «Авангард».
Зазначається, що підприємство входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії - ВПК «НВО машинобудування» та до корпорації «Тактичне ракетне озброєння».
На заводі виготовляють деталі для ракет. Зокрема, транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів. Також підприємство спеціалізується на виробництві протирадіаційного захисту для бронетехніки.
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У російському Міноборони заявили, начебто збили 16 дронів. Три з них нібито знищили над Смоленською областю. Тоді як губернатор писав про 5 збитих безпілотників над регіоном.
Удар по нафтобазі у Смоленській області 31 грудня
У ніч на 31 грудня українські військові вдарили по нафтобазі «Ярцевська» у Смоленській області РФ.
На об’єкті сталася масштабна аварія: потужні вибухи призвели до пожежі, яка охопила резервуари з паливом.
Цю нафтобазу росіяни використовували у тому числі й для забезпечення своєї армії.