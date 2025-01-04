У лікарні померла молода жінка, яка була важко поранена внаслідок атаки дронів на Київщину 3 січня.

Про це повідомили в ОВА.

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Атака на Київщину 3 січня: стан постраждалих

Через падіння уламків ворожої цілі дівчина 2002 року народження отримала поранення в живіт.

Лікарі боролися за її життя майже добу. Але поранення було дуже тяжке. Врятувати молоду жінку не вдалося.

Ще один постраждалий, чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину вчора ввечері, нині перебуває в реанімації.

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Також під наглядом лікарів ще один потерпілих - молодий хлопець, який отримав поранення коліна. Його життю нічого не загрожує.

Росіяни атакують Україну дронами

У ніч на 4 січня російські окупанти знову запустили по Україні безпілотники.

Протиповітряна оборона працювала в десяти областях. За даними Повітряних сил, через збиті БпЛА є пошкодження приватних будинків на Чернігівщині та Сумщині.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. Крім цього, ворог щодня атакує керованими авіаційними бомбами. Значну частину ворожих цілей, за словами глави держави, вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ.