У Південній Кореї завершили пошукові роботи на місці катастрофи літака авіакомпанії Jeju Air, яка сталася тиждень тому.

Про це повідомляє Yonhap.

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Протягом тижня спільна слідча група на місці проводила розслідування причин авіатрощі.

Розслідування авіакатастрофи в Південній Кореї: що відомо

Фахівці завершили останні пошуки у хвостовій частині літака Jeju Air та навколо неї - єдиній частині, яка залишилася неушкодженою після аварії та вибуху.

У Міністерстві транспорту Південної Кореї повідомили, що розшифрували двогодинний аудіозапис з самописця в кабіні пілотів. Це може дати більше інформації про причини трагедії.

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У понеділок бортовий самописець планують передати для аналізу Національній раді з безпеки на транспорті США.

Рятувальники знайшли тіла всіх 179 загиблих. Рідним уже видали останки 151 жертви катастрофи.

Авіакатастрофа у Південній Кореї: що відомо

Пасажирський літак Jeju Air, що прямував з Бангкока, розбився зранку 29 грудня у міжнародному аеропорту Муан.

Під час посадки літак з’їхав зі смуги, врізався в огорожу летовища та зайнявся.

На борту була 181 людина. 179 загинули. Вижили лише двоє.

За попередніми оцінками, причиною катастрофи могла стати відмова механізму шасі літака. Крім того, міг вийти з ладу один із двигунів літака або були пошкоджені індикатори. За іншими версіями, до аварії могло призвести зіткнення з птахами або ускладнення погодних умов.