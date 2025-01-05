Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у суботу відвідала обраного президента США Дональда Трампа у його гольф-клубі у штаті Флорида для неформальної зустрічі.

Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що поїздка Мелоні до Мар-а-Лаго відбулась всього за кілька днів до її зустрічі із чинним президентом Сполучених Штатів Джо Байденом у Римі, який перебуватиме в Італії та Ватикані із офіційним візитом 9-12 січня.

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Мелоні зустрілася з Трампом: що відомо

Згідно із повідомленнями пулу, Трамп вечеряв із Мелоні, яку він назвав «фантастичною жінкою».

Потім вони разом із деякими потенційними членами майбутньої адміністрації Трампа, включаючи кандидата на посаду Держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента, переглянули фільм.

«Ця зустріч зміцнює сподівання прихильників Мелоні на те, що консервативний італійський прем’єр-міністр стане головним союзником Трампа у Європі», - пише NYT.

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У повідомленні йдеться, що значною мірою така роль включала б посередництво у врегулюванні напруженості між іншими європейськими лідерами та Трампом, який погрожував розпочати торгівельну війну з континентом, а також зменшити американську підтримку деяким країнам НАТО та Україні у війні з Росією.

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«Порядок денний зустрічі був невідомим, але спостерігачі очікували, що обидва лідери обговорять ці питання», - зазначається у повідомленні.

Іншою можливою темою, на думку спостерігачів, є затримання в Ірані відомої італійської журналістки Сесілії Сали, яке сталося за кілька днів після того, як Італія на запит США заарештувала іранця, підозрюваного у постачанні в країну компонентів для безпілотників.