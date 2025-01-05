Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у суботу відвідала обраного президента США Дональда Трампа у його гольф-клубі у штаті Флорида для неформальної зустрічі.

Про це повідомляє The New York Times.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зазначається, що поїздка Мелоні до Мар-а-Лаго відбулась всього за кілька днів до її зустрічі із чинним президентом Сполучених Штатів Джо Байденом у Римі, який перебуватиме в Італії та Ватикані із офіційним візитом 9-12 січня.

Advertisement

Мелоні зустрілася з Трампом: що відомо 

Згідно із повідомленнями пулу, Трамп вечеряв із Мелоні, яку він назвав «фантастичною жінкою».

Потім вони разом із деякими потенційними членами майбутньої адміністрації Трампа, включаючи кандидата на посаду Держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента, переглянули фільм.

«Ця зустріч зміцнює сподівання прихильників Мелоні на те, що консервативний італійський прем’єр-міністр стане головним союзником Трампа у Європі», - пише NYT.

Палата представників Конгресу США переобрала Майка Джонсона спікером
Більше по темі

Палата представників Конгресу США переобрала Майка Джонсона спікером

Президент Володимир Зеленський привітав Конгрес з початком сесії та наголосив на важливості підтримки України.

У повідомленні йдеться, що значною мірою така роль включала б посередництво у врегулюванні напруженості між іншими європейськими лідерами та Трампом, який погрожував розпочати торгівельну війну з континентом, а також зменшити американську підтримку деяким країнам НАТО та Україні у війні з Росією.

Advertisement

«Порядок денний зустрічі був невідомим, але спостерігачі очікували, що обидва лідери обговорять ці питання», - зазначається у повідомленні.

Іншою можливою темою, на думку спостерігачів, є затримання в Ірані відомої італійської журналістки Сесілії Сали, яке сталося за кілька днів після того, як Італія на запит США заарештувала іранця, підозрюваного у постачанні в країну компонентів для безпілотників.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
Читати далі
На «Рамштайні» обговорять захист від російської авіації, - Зеленський НАТО
На «Рамштайні» обговорять захист від російської авіації, - Зеленський
Київ Пост
6г тому
Словацький оператор обіцяє не зупиняти експорт електрики в Україну, попри погрози Фіцо Міжнародні відносини
Словацький оператор обіцяє не зупиняти експорт електрики в Україну, попри погрози Фіцо
За матеріалами Укрінформ
1д тому
Палата представників Конгресу США переобрала Майка Джонсона спікером США
Палата представників Конгресу США переобрала Майка Джонсона спікером
Київ Пост
1д тому
На «Рамштайні» говоритимуть про скоординовану підтримку України США
На «Рамштайні» говоритимуть про скоординовану підтримку України
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Вночі росіяни запустили більше сотні дронів: більшість збили
Далі » У Південній Кореї завершили пошукову операцію на місці авіакатастрофи