Українські військові атакували росіян одразу на кількох напрямках у Курській області.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Наступ ЗСУ у Курській області

«На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них», - зазначив Коваленко.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак без подробиць написав про хороші новини з Курщини.

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«Курщина, хороші новини, росія отримує те, чого заслуговує», - йдеться у його повідомленні в Telegram.

Тим часом російські пабліки повідомляють про новий наступ українців у Суджанському районі Курської області.