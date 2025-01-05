Українські військові атакували росіян одразу на кількох напрямках у Курській області.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
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Наступ ЗСУ у Курській області
«На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них», - зазначив Коваленко.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак без подробиць написав про хороші новини з Курщини.
«Курщина, хороші новини, росія отримує те, чого заслуговує», - йдеться у його повідомленні в Telegram.
Тим часом російські пабліки повідомляють про новий наступ українців у Суджанському районі Курської області.
ЗМІ пишуть, що ЗСУ ведуть наступ у Курській області за підтримки бронетехніки.
Втрати росіян на Курщині
Цього тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про значні втрати російських окупантів у Курській області.
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За його словами, з початку наступу Сил оборони ворог втратив понад 38 тис. солдатів та понад тисячу одиниць техніки.
Сирський зазначив, що дії українських військових змусили росіян утримувати на своїй території значне угруповання військ та перекидати резерви з інших напрямків.
Також внаслідок операції у Курській області наші бійці суттєво поповнили обмінний фонд. Вони взяли в полон понад 700 російських вояк.