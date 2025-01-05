Російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

Окупанти вдарили по місту з артилерії.

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Про це повідомили в обласній адміністрації.

Армія РФ вбила жителя Нікополя

Внаслідок ворожого артобстрілу загинув 43-річний чоловік.

Також постраждала 40-річна жінка.

У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, гаражі та авто.

Наслідки удару по Нікополю. Фото: ОВА.

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Обстріли Нікополя 4 січня

Внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя постраждало троє людей.

«Внаслідок російської агресії троє мирних жителів отримали поранення – дві жінки та чоловік віком 70 років», - повідомили в поліції.

Напередодні окупанти знову атакували район житлової забудови.

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Також під вогнем були Марганецька та Мирівська громади.