Російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. 

Окупанти вдарили по місту з артилерії.

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Про це повідомили в обласній адміністрації. 

Армія РФ вбила жителя Нікополя

Внаслідок ворожого артобстрілу загинув 43-річний чоловік. 

Також постраждала 40-річна жінка. 

У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, гаражі та авто.

Наслідки удару по Нікополю. Фото: ОВА.

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Обстріли Нікополя 4 січня

Внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя постраждало троє людей. 

«Внаслідок російської агресії троє мирних жителів отримали поранення – дві жінки та чоловік віком 70 років», - повідомили в поліції. 

Напередодні окупанти знову атакували район житлової забудови. 

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі. 

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У дронах, які атакували Україну цієї ночі, було майже 9 тисяч іноземних компонентів.

Також під вогнем були Марганецька та Мирівська громади. 

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