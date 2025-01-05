Російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.
Окупанти вдарили по місту з артилерії.
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Про це повідомили в обласній адміністрації.
Армія РФ вбила жителя Нікополя
Внаслідок ворожого артобстрілу загинув 43-річний чоловік.
Також постраждала 40-річна жінка.
У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, гаражі та авто.
Обстріли Нікополя 4 січня
Внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя постраждало троє людей.
«Внаслідок російської агресії троє мирних жителів отримали поранення – дві жінки та чоловік віком 70 років», - повідомили в поліції.
Напередодні окупанти знову атакували район житлової забудови.
Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.
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Також під вогнем були Марганецька та Мирівська громади.