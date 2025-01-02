Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про значні втрати російських окупантів у Курській області.
Росія втратила понад 38 тисяч солдатів у Курській області − подробиці
З початку наступу Сил оборони ворог втратив понад 38 тис. солдатів та понад тисячу одиниць техніки.
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Сирський зазначив, що дії ЗСУ змусили росіян утримувати на своїй території значне угруповання військ та перекидати резерви з інших напрямків.
Крім того, внаслідок операції у Курській області українські військові суттєво поповнили обмінний фонд. Захоплено понад 700 російських військовополонених, що дає змогу повертати з полону українських захисників.
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Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України зайняли позиції в одному із населених пунктів у Курській області РФ.
28 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українські військові взяли в полон кількох північнокорейських солдатів у Курській області, які воювали на боці РФ. Раніше розвідка Південної Кореї повідомляла, що ЗСУ взяли в полон північнокорейського солдата, який воював на боці Росії.
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За словами Зеленського, кількість вбитих та поранених північнокорейських військових у Курській області перевищує 3 тисячі.