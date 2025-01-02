Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про значні втрати російських окупантів у Курській області.

Росія втратила понад 38 тисяч солдатів у Курській області − подробиці

З початку наступу Сил оборони ворог втратив понад 38 тис. солдатів та понад тисячу одиниць техніки.

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Сирський зазначив, що дії ЗСУ змусили росіян утримувати на своїй території значне угруповання військ та перекидати резерви з інших напрямків.

Крім того, внаслідок операції у Курській області українські військові суттєво поповнили обмінний фонд. Захоплено понад 700 російських військовополонених, що дає змогу повертати з полону українських захисників.

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Будемо й надалі знищувати окупантів. І без різниці, які у них паспорти: російські чи північнокорейські Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський

Що відбувається на Курщині − що треба знати

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України зайняли позиції в одному із населених пунктів у Курській області РФ.

28 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що українські військові взяли в полон кількох північнокорейських солдатів у Курській області, які воювали на боці РФ. Раніше розвідка Південної Кореї повідомляла, що ЗСУ взяли в полон північнокорейського солдата, який воював на боці Росії.

Більше по темі Міноборони заявило про рекордні втрати армії РФ за 2024 рік Втрати ворожих військ за весь минулий рік були найбільшими з початку повномасштабного вторгнення.

За словами Зеленського, кількість вбитих та поранених північнокорейських військових у Курській області перевищує 3 тисячі.