Українські воїни за минулу добу відбили на Курському напрямку 47 атак ворожої армії.

На Придніпровському напрямку ворог марноатакували позиції ЗСУ один раз.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 13 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Нового Комара, Новодарівки та в напрямку Константинополя.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

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На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Кримського.

На Краматорському напрямку Росія 7 разів атакувала у районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Лиманському напрямку за добу відбулися 12 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого.

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ДРАЦС відновив роботу після кібератаки

Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) відновив роботу після масштабної кібератаки, здійсненої Росією на українські державні реєстри, повідомили в пресслужбі Дії.

Як повідомили у пресслужбі Дії, українці знову можуть скористатися деякими послугами онлайн через застосунок:

витяги про місце проживання дітей;

актуалізація даних про місце проживання дітей;

зимова єПідтримка для дітей;

соціальні виплати - субсидії, допомога сім’ям з дітьми.

Команда Дії активно співпрацює з Міністерством юстиції над відновленням усіх сервісів. Про запуск інших послуг буде повідомлено додатково.

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Нічна атака Росії: у Миколаєві чують вибухи

Приблризно о 22:55 у Миколаєві пролунав вибух, повідомляло Суспільне. Раніше заявляли про ракету на півдні Миколаївщини, що летить на північний захід.

Протягом ночі Росія запускала ударні дрони по Україні, однак о 5:27 оголосили про відбій повітряної тривоги.

О 8:31 з’явилося повідомлення про загрозу ударних БпЛА на межі Харківської та Сумської областей, курсом на Полтавщину.