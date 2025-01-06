За 5 січня грудня зафіксували 184 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Наступальні дії Росії на найгарячіших напрямках: подробиці від Генштабу
На Харківському напрямку противник марно атакував двічі.
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На Куп’янському напрямку відбулися 4 атаки поблизу Загризового.
На Лиманському напрямку за добу відбулися 12 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого.
На Краматорському напрямку Росія 7 разів атакувала у районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Кримського.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове.
Російські дрони “Молнія-1” налетіли на Харків: є руйнування
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.
На Времівському напрямку росіяни здійснили 13 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Нового Комара, Новодарівки та в напрямку Константинополя.
На Придніпровському напрямку ворог марноатакували позиції ЗСУ один раз.
Українські воїни за минулу добу відбили на Курському напрямку 47 атак ворожої армії.
ДРАЦС відновив роботу після кібератаки
Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) відновив роботу після масштабної кібератаки, здійсненої Росією на українські державні реєстри, повідомили в пресслужбі Дії.
Як повідомили у пресслужбі Дії, українці знову можуть скористатися деякими послугами онлайн через застосунок:
- витяги про місце проживання дітей;
- актуалізація даних про місце проживання дітей;
- зимова єПідтримка для дітей;
- соціальні виплати - субсидії, допомога сім’ям з дітьми.
Команда Дії активно співпрацює з Міністерством юстиції над відновленням усіх сервісів. Про запуск інших послуг буде повідомлено додатково.
Нічна атака Росії: у Миколаєві чують вибухи
Приблризно о 22:55 у Миколаєві пролунав вибух, повідомляло Суспільне. Раніше заявляли про ракету на півдні Миколаївщини, що летить на північний захід.
Протягом ночі Росія запускала ударні дрони по Україні, однак о 5:27 оголосили про відбій повітряної тривоги.
О 8:31 з’явилося повідомлення про загрозу ударних БпЛА на межі Харківської та Сумської областей, курсом на Полтавщину.