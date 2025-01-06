За 5 січня грудня зафіксували 184 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Наступальні дії Росії на найгарячіших напрямках: подробиці від Генштабу

На Харківському напрямку противник марно атакував двічі.

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На Куп’янському напрямку відбулися 4 атаки поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку за добу відбулися 12 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого.

На Краматорському напрямку Росія 7 разів атакувала у районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

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На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Кримського.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове. 

Російські дрони “Молнія-1” налетіли на Харків: є руйнування
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Унаслідок нальоту пошкоджений дах адміністративної будівлі, приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 13 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Нового Комара, Новодарівки та в напрямку Константинополя. 

На Придніпровському напрямку ворог марноатакували позиції ЗСУ один раз. 

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Українські воїни за минулу добу відбили на Курському напрямку 47 атак ворожої армії. 

Фото: Генштаб України

ДРАЦС відновив роботу після кібератаки

Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) відновив роботу після масштабної кібератаки, здійсненої Росією на українські державні реєстри, повідомили в пресслужбі Дії.

Як повідомили у пресслужбі Дії, українці знову можуть скористатися деякими послугами онлайн через застосунок:

  • витяги про місце проживання дітей;
  • актуалізація даних про місце проживання дітей;
  • зимова єПідтримка для дітей;
  • соціальні виплати - субсидії, допомога сім’ям з дітьми.

Команда Дії активно співпрацює з Міністерством юстиції над відновленням усіх сервісів. Про запуск інших послуг буде повідомлено додатково.

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Нічна атака Росії: у Миколаєві чують вибухи

Приблризно о 22:55 у Миколаєві пролунав вибух, повідомляло Суспільне. Раніше заявляли про ракету на півдні Миколаївщини, що летить на північний захід.

Протягом ночі Росія запускала ударні дрони по Україні, однак о 5:27 оголосили про відбій повітряної тривоги.

О 8:31 з’явилося повідомлення про загрозу ударних БпЛА на межі Харківської та Сумської областей, курсом на Полтавщину.

Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
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