5 січня російські війська здійснили кілька атак на Харків та область, використовуючи безпілотники “Молнія-1” та авіацію, повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Дрони “Молнія-1” атакували Харків: є руйнування

У Холодногірському районі Харкова дрон впав на дах адміністративної будівлі підприємства, завдавши пошкоджень. У Київському районі внаслідок удару дрона “Молнія-1” пошкоджене скління в трьох приватних будинках та автомобіль.

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У Богодухівському районі ворог застосував керовані авіабомби (КАБ) та FPV-дрони, внаслідок чого знищено один та пошкоджено кілька приватних будинків та господарських споруд.

Також російські війська здійснили артилерійський обстріл села Ківшарівка Куп’янського району, пошкодивши автомобіль швидкої допомоги.

На Харківському та Куп’янському напрямках тривають бої. Сили оборони успішно відбивають атаки російських окупантів.

Через обстріли Покровської громади поранено 5 людей

Вчора, 5 січня, армія Росії обстріляла Покровську громаду на Донеччині.

Внаслідок цих атак було поранено 5 людей. Троє мешканців постраждали через російський удар у Покровську, ще дві людини були поранені у Надіївці.

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У місті пошкоджена крамниця та адміністративна будівля.

Протягом тижня Росія запустила по Україні понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів.