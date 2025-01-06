Міністерство оборони України затвердило Стратегію розвитку людського капіталу в Збройних Силах до 2027 року, повідомила преслужба відомства.

Міноборони покращує умови служби для військових − подробиці

Новий документ передбачає модернізацію системи управління військовим персоналом та покращення умов служби.

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Стратегія охоплює весь професійний шлях військовослужбовця − від початку служби до переходу в цивільне життя.

Головними напрямками стартегії Міноборони визначило такі:

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Вдосконалення військової освіти;

Прозора система грошового забезпечення та соціального захисту;

Поліпшення медичного обслуговування та реабілітації;

Підтримка сімей загиблих і зниклих безвісти;

Співпраця з НАТО та впровадження євроатлантичних стандартів.

“Наші військовослужбовці − основа обороноздатності держави. Тому ми повинні забезпечити їм належні умови служби, можливості для кар’єрного зростання, психологічний, медичний і соціальний супровід”, − заявив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Офіс омбудсмана та Міноборони планують боротися з “бусифікацією”

Під час зустріч Міністром оборони України Рустемом Умєровим український омбудсман Дмитро Лубінець актуалізував, зокрема, питання так званої бусифікації.

Лубінець наголосив на тому, що однією з головних тем зустрічі став захист прав військових та членів їхніх сімей.

За підсумками зустрічі високопосадовці домовилися: