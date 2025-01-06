Міністерство оборони України затвердило Стратегію розвитку людського капіталу в Збройних Силах до 2027 року, повідомила преслужба відомства.
Міноборони покращує умови служби для військових − подробиці
Новий документ передбачає модернізацію системи управління військовим персоналом та покращення умов служби.
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Стратегія охоплює весь професійний шлях військовослужбовця − від початку служби до переходу в цивільне життя.
Головними напрямками стартегії Міноборони визначило такі:
- Вдосконалення військової освіти;
- Прозора система грошового забезпечення та соціального захисту;
- Поліпшення медичного обслуговування та реабілітації;
- Підтримка сімей загиблих і зниклих безвісти;
- Співпраця з НАТО та впровадження євроатлантичних стандартів.
“Наші військовослужбовці − основа обороноздатності держави. Тому ми повинні забезпечити їм належні умови служби, можливості для кар’єрного зростання, психологічний, медичний і соціальний супровід”, − заявив заступник міністра оборони Сергій Мельник.
Офіс омбудсмана та Міноборони планують боротися з “бусифікацією”
Під час зустріч Міністром оборони України Рустемом Умєровим український омбудсман Дмитро Лубінець актуалізував, зокрема, питання так званої бусифікації.
Лубінець наголосив на тому, що однією з головних тем зустрічі став захист прав військових та членів їхніх сімей.
За підсумками зустрічі високопосадовці домовилися:
- Підготувати зміни у постанову Уряду щодо додаткового захисту родин, чиї рідні зникли безвісти або потрапили у полон.
- Ініціювати пропозиції щодо посилення системи рекрутингу, яку я повністю підтримую.