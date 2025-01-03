Під час зустріч Міністром оборони України Рустемом Умєровим український омбудсман Дмитро Лубінець актуалізував, зокрема, питання так званої бусифікації.

Про це він написав у своєму Телеграмі.

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Так, Лубінець наголосив на тому, що однією з головних тем зустрічі став захист прав військових та членів їхніх сімей.

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«До нас надійшло близько 30 тисяч звернень. Майже 4000 — від чинних військовослужбовців. І кожне право, кожне звернення — це не абстракція.

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Це те, на що ми реагували, поновлювали права, здійснювали моніторингові візити, зокрема до військових частин, ініціювали зміни до законодавства, щоб у наших воїнів було більше гарантій дотримання їхніх прав», – наголосив Лубінець.

Також він розповів про те, що під час зустріч порушили питання мобілізації, бусифікації.

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«Спільно з Міністерством оборони будемо працювати над тим, щоб питання «бусифікації» залишилося в минулому», – наголосив український Омбудсман.

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За підсумками зустрічі високопосадовці домовилися: