Сили оборони України наступають на Курському напрямку, розширюючи територіальну зону свого контролю.

Про це повідомив у телеетері радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, передає Укрінформ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ЗСУ зміцнюють свої позиції на Курському напрямку

«Це наш ресурс для того, щоб обміняти території Курської області на потрібні Україні наші землі, які зараз окуповані Росією. Звичайно, ця територія може збільшитися у той чи інший напрямок», – розповів Лещенко.

Advertisement

Він додав, що територія почала збільшуватися у напрямку Курська, який для Путіна є набагато болючішим, тому що це регіональний центр.

Посадовець відзначив, що в Курській області багато території, яка «умовно контрольована, тому що стала полем бою буквально 4 місяці тому».

«На карті територія, що під контролем України або Росії, може змінюватися достатньо швидко, тому що ця територія контролюється перебуванням у певних точках українських військових», – пояснив радник керівника ОПУ.

Більше по темі Останні російські підводні човни покинули Середземне море після невдачі в Сирії Залишення порту Тартус може сигналізувати про повний вихід російських сил із Сирії після падіння підтримуваного Москвою режиму Асада в грудні.

Лещенко також додав, що на Курщині перебувають найбільш боєздатні бригади – десантно-штурмові, а також Сухопутних військ України, які оснащені передовим західним озброєнням.

Advertisement

«Вони реалізовують усі задачі, які можна реалізувати у цих обставинах, максимально ефективно», – сказав він.

Наступ ЗСУ у Курській області

5 січня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що українська армія атакувала росіян одразу на кількох напрямках у Курській області.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак без подробиць написав про хороші новини з Курщини.

«Курщина, хороші новини, росія отримує те, чого заслуговує», - ідеться у повідомленні.

Втрати росіян на Курщині

2 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про значні втрати російських окупантів у Курській області.

З початку наступу Сил оборони ворог втратив понад 38 тис. солдатів та понад тисячу одиниць техніки.

Advertisement

Сирський зазначив, що дії українських військових змусили росіян утримувати на своїй території значне угруповання військ та перекидати резерви з інших напрямків.

Також внаслідок операції у Курській області наші бійці суттєво поповнили обмінний фонд. Вони взяли в полон понад 700 російських вояк.