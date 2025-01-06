У понеділок Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція України в Курській області Росії критично важлива для будь-яких майбутніх переговорів. Ця заява пролунала на тлі повідомлень з Москви про початок контрнаступу Києва в цій прикордонній області.

Блінкен про переговори з РФ: важлива позиція України в Курську

За словами Блінкена, адміністрація президента Байдена, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вже надала Києву допомогу на суму в мільярди доларів, до складання своїх повноважень хоче забезпечити їй “якомога сильнішу позицію”.

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“Їхня позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що буде враховуватися в будь-яких переговорах, які можуть відбутися цього року”, – сказав Блінкен журналістам у Сеулі.

Американські офіційні особи заявили, що не очікують значних зрушень на лінії фронту на сході України, керівництво якої минулого року натомість здійснило несподіваний наступ на Курську область.

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Новообраний президент Дональд Трамп називав американську допомогу Україні марнотратством і вихвалявся, що швидко покладе край війні, а його помічники пропонували використовувати допомогу США як важіль для примусу України до територіальних поступок Росії.

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Україна потребує гарантій безпеки від Путіна

Блінкен заявив, що навіть якщо переговори відбудуться, Україна все одно потребуватиме «адекватних гарантій безпеки» від Путіна.

«У якийсь момент буде припинення вогню. Для Путіна це не буде «game over», – сказав Блінкен. – Його імперські амбіції нікуди не поділися. Він хоче відпочити, переоснаститися і, врешті-решт, знову нападати».

Блінкен закликав до “адекватного стримування, щоб не дати йому цього зробити”.

Він не коментував безпосередньо операції в Курській області, де, як повідомили проросійські військові блогери, українські війська розпочали новий потужний наступ.

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У неділю Міністерство оборони РФ заявило про «контрнаступ» сил Києва у Курській області, де у серпні минулого року вони розпочали шоковий наземний наступ.