“Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!” − наголосила пресслужба ВМС.

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За минулу добу українські моряки знищили три системи протиповітряної оборони ворога, повідомляє пресслужба Військово-Морських Сил.

Характеристики «Панцир-С1» - подробиці

Панцир-С1 - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування, розроблений тульським підприємством “Конструкторське бюро приладобудування” у 1994 році.

Відтоді його істотно модернізували. У 2012 році “Панцир-С” було прийнято на озброєння російської армії.

ЗРК призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об’єктів, у тому числі комплексів ППО великої дальності від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу.

Також “Панцир” може здійснювати захист об’єкта від наземних і надводних загроз.

Радянський ЗРК «Оса» - що відомо

“Оса” - радянський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс, прийнятий на озброєння 1971 року.

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Зона ураження цілі по висоті - від 10 до 5000 м, по дальності - від 1,5 до 10,3 км.

Росія має на озброєнні сучасніші ракетні комплекси, як-от “Тор-М1/2”, “Панцир-С1/2”, ПЗРК “Верба”, здатні більш ефективно виконувати такі завдання. “Оса”, на відміну від них, має труднощі при перехопленні таких цілей, як БпЛА, крилаті ракети, малопомітні літаки, гелікоптери.

Українські розвідники уразили три ворожі РЛС в Криму

Воїни Головного управління розвідки уразили три ворожі радіолокаційні станції в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляли в ГУР.

Внаслідок удару уражено одну РЛС “Каста-2Е2” та дві системи “Подльот”.

Ще один радіолокаційний комплекс “Подльот” у Криму українські розвідники знищили 28 листопада 2024.

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Вартість цього РЛС − 5 млн доларів.