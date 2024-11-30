Воїни Головного управління розвідки уразили три ворожі радіолокаційні станції в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомили в ГУР.
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Воїни ГУР уразили три РЛС у Криму
Українські розвідники провели операцію 29 листопада 2024 року.
Воїни ГУР завдали успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії у тимчасово окупованому Криму.
У результаті уражено одну РЛС «Каста-2Е2» та дві системи «Подльот».
Розвідники знищили російський РЛК «Подльот» у Криму
Ще один радіолокаційний комплекс «Подльот» у Криму українські розвідники знищили 28 листопада 2024.
Вартість цього РЛС 5 мільйонів доларів.
Окупанти використовують такі комплекси для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.
У ніч на 29 листопада Сили оборони України знищили радіолокаційну станцію ЗРК «Бук-М3» російських загарбників, розміщену на ТОТ Запорізької області.
Бійці ГУР знищили російський РЛК «Подльот» у Криму
Також минулої ночі наші військові уразили нафтобазу Атлас в Ростовській області Росії, яка є частиною російського військово-промислового комплексу.