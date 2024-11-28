У тимчасово окупованому Криму бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський радіолокаційний комплекс «Подльот». РЛК коштує 5 мільйонів доларів.
ГУР знищило російську РЛК «Подльот»
«28 листопада 2024 року в результаті успішної операції ГУР МО України на території тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс «Подльот», - ідеться у повідомленні.
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Мобільна РЛС 48Я6-К1 «Подльот» використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.
Орієнтовна вартість знищеного РЛК «Подльот», призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400, становить 5 мільйонів доларів.
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