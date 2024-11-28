У тимчасово окупованому Криму бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський радіолокаційний комплекс «Подльот». РЛК коштує 5 мільйонів доларів.

ГУР знищило російську РЛК «Подльот»

«28 листопада 2024 року в результаті успішної операції ГУР МО України на території тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс «Подльот», - ідеться у повідомленні.

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Мобільна РЛС 48Я6-К1 «Подльот» використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

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Орієнтовна вартість знищеного РЛК «Подльот», призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400, становить 5 мільйонів доларів.

ГУР показало дрони з вибухівкою для ударів по росіянах − подробиці

25 листопада українські розвідники показали безпілотники, якими Головне управління розвідки Міноборони України атакує російські військові об'єкти.

Командир групи операторів далекобійних БпЛА ГУР МО України розповів, що підготовка до виконання бойових завдань відбувається в декілька етапів.

Спочатку ретельно аналізуються цілі, визначається можливість їх досягти, вивчаються системи ППО та засоби радіоелектронної боротьби противника з метою розробки оптимальних маршрутів для безпілотників.

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Дивіться на Kyiv Post як ГУР готують дрони до атак на Росію.